"Подолали російську ППО": ЗСУ вдарили по хімічному заводу у Брянську ракетами Storm Shadow (відео)

Сили оборони України завдали масованого удару по Брянському хімічному заводу, застосувавши під час атаки ракети британського виробництва Storm Shadow.

Результати ураження наразі уточнюються, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі підкреслили, що Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу країни-агресора.

"На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. Дякуємо партнерам за послідовну підтримку України у відсічі російським загарбникам", — наголосили у Генштабі.

Зазначимо, що близько 17:00 російські моніторингові канали почали повідомляти про повітряні тривоги і про "крилаті ракети "Storm Shadow" у Брянській області, а у мережі з'явились відповідні відео.

Водночас пізно ввечері 21 жовтня з'явилась інформація, що у Брянській області також була уражена підстанція.

"Брянська область, Трубчевськ безпілотники уразили місцеву підстанцію", — йшлося у дописі телеграм-канал "Exilenova+".

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз на момент публікації матеріалу не коментував удар по хімічному заводу чи підстанції у регіоні, але запевнив, що російська ППО нібито виявила та знищила 57 українських дронів.

Нагадаємо, 21 жовтня російські моніторингові канали повідомляли про "ракетну небезпеку" в Московській області та про атаку на завод у Брянській області.

19 жовтня у Брянській області Росії партизани паралізували систему управління ЗС РФ.