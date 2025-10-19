За 100 км від кордону: у Брянській області Росії партизани паралізували систему управління ЗС РФ (фото, відео)

Партизани здійснили атаку на центри управління прикордонного угруповання, вивівши із ладу вишку, що забезпечує координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів.

Через диверсію постраждали зокрема підрозділи Прикордонної служби, 84-й інженерно-аеродромний батальйон і полк внутрішніх військ Росгвардії. Про це розповіли військові агенти партизанського руху "АТЕШ" у Telegram-каналі спільноти 19 жовтня.

За інформацією руху, перелічені підрозділи відповідають за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі. Сам вузол зв'язку є одним із ключових, розташованих у Брянській області, всього за 100 кілометрів від кордону з Україною, зазначили партизани.

"Порушення зв'язку зірвало координацію між підрозділами, створивши хаос в системі управління", — повідомили в каналі "АТЕШ".

Відео дня

Також у пабліку показали кадри з місця здійснення диверсії.

Через скоєну диверсію російські військові на деякий час втратили управління над критично важливими прикордонними районами. Це своєю чергою вплинуло на те, що росіяни не змогли оперативно відреагувати на військові загрози.

Партизани також наголосили, що ця диверсія стала черговим підтвердженням того, що навіть у глибокому тилу росіяни не можуть відчувати безпеки.

Нагадаємо, 25 вересня партизани здійснили диверсію у військовій частині російської армії неподалік від тимчасово окупованого Бердянська, спаливши ворожу військову техніку.

18 вересня проєкт "Хочу жити" повідомив про ліквідацію штабу російської армії у Запорізькій області, внаслідок чого було знищено щонайменше 18 офіцерів ЗС РФ.