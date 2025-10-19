В 100 км от границы: в Брянской области России партизаны парализовали систему управления ВС РФ (фото, видео)

Партизаны совершили атаку на центры управления пограничной группировки, выведя из строя вышку, обеспечивающую координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.

Из-за диверсии пострадали в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Об этом рассказали военные агенты партизанского движения "АТЕШ" в Telegram-канале сообщества 19 октября.

По информации движения, перечисленные подразделения отвечают за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе. Сам узел связи является одним из ключевых, расположенных в Брянской области, всего в 100 километрах от границы с Украиной, отметили партизаны.

"Нарушение связи сорвало координацию между подразделениями, создав хаос в системе управления", — сообщили в канале "АТЕШ".

Также в паблике показали кадры с места совершения диверсии.

Из-за совершенной диверсии российские военные на некоторое время потеряли управление над критически важными пограничными районами. Это в свою очередь повлияло на то, что россияне не смогли оперативно отреагировать на военные угрозы.

Партизаны также отметили, что эта диверсия стала очередным подтверждением того, что даже в глубоком тылу россияне не могут чувствовать безопасности.

Напомним, 25 сентября партизаны совершили диверсию в воинской части российской армии неподалеку от временно оккупированного Бердянска, сожгли вражескую военную технику.

18 сентября проект "Хочу жить" сообщил о ликвидации штаба российской армии в Запорожской области, в результате чего было уничтожено не менее 18 офицеров ВС РФ.