На Запорожье уничтожен штаб армии РФ: ликвидированы по меньшей мере 18 офицеров

Диверсия произошла возле населенного пункта Воскресенка. Пожар охватил командный пункт, в результате чего большинство российских офицеров задохнулись угарным газом.

Как сообщил проект "Хочу жить", в Запорожской области в результате диверсии был ликвидирован штаб 35-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Погибли 18 офицеров оперативного состава, еще пять тел пока не удалось эвакуировать.

Происшествие произошло вблизи поселка Воскресенка. Неизвестные подожгли сухую траву неподалеку от командного пункта 35-й армии. Пламя быстро перекинулось на блиндажи и помещения штаба. Из-за сильного задымления офицеры не смогли спастись и погибли от отравления угарным газом.

Среди ликвидированных — офицеры младшего и старшего офицерского составов в званиях от лейтенантов до полковников.

Кроме того, как сообщается, еще пять тел остаются под завалами. Среди них — подполковник (заместитель начальника разведки), майор, старший лейтенант, капитан, и оператор БПЛА.

По данным проекта "Хочу жить", огонь полностью уничтожил командный пункт, что привело к значительным потерям среди командного состава противника.

Напомним, украинские военные неоднократно подчеркивали, что для российских оккупационных войск на территории Украины нет безопасных мест.

Как сообщал Фокус, в прошлом месяце украинская крылатая ракета нового типа "Фламинго" впервые применена в Крыму. Во время атаки поражен объект ФСБ возле Армянска и повреждены шесть катеров на воздушных подушках, которые использовали российские пограничные отряды.

Фокус также писал, что Куйбышевский НПЗ в Самаре остановил работу из-за атаки по заводу почти 30 дронов.