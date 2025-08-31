"Фламинго" впервые ударила по Крыму: уничтожены застава и катера ФСБ, — Милитарный

Украинская крылатая ракета нового типа "Фламинго" впервые применена в Крыму. Во время атаки поражен объект ФСБ возле Армянска и повреждены шесть катеров на воздушных подушках, которые использовали российские пограничные отряды.

Как сообщило издание "Милитарный", удар по заставе ФСБ был нанесен утром 30 августа 2025 года. Источники уточнили, что применены именно "Фламинго", а не ракеты "Нептун", о которых изначально писали некоторые СМИ.

Видео массированного залпа, осуществленного с украинского побережья на рассвете, появилось в телеграмм-канале "Николаевский Ванек". На кадрах зафиксирован тройной пуск: ракеты одна за другой стартовали с использованием твердотопливных ускорителей и отправились к целям на территории, контролируемой противником.

Спутниковые снимки сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтвердили поражение объекта ФСБ. На фото видно уничтоженное здание заставы и повреждения прилегающей территории, однако из-за низкого разрешения снимков точные масштабы разрушений оценить невозможно.

По данным издания Astra, которое сперва приписало атаку "Нептунам", под удар попали шесть катеров ФСБ на воздушных подушках. Также сообщалось о гибели одного военнослужащего.

Запуск ракет "Фламинго"

Какие именно суда были повреждены, не уточняется. В то же время известно, что подразделения ФСБ на севере Крыма используют катера проекта А-8 "Хывус" с возможностью перевозки до 8 человек десанта, а также А25ПС, рассчитанные на 30-50 человек.

Эта атака стала частью масштабного комбинированного удара по Крыму. В тот же день на территории аэропорта в Симферополе были уничтожены вертолеты Ми-8 и ударный Ми-24.

Ракета "Фламинго": что известно

О существовании "Фламинго" стало известно 17 августа 2025 года, когда фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий обнародовал первые снимки ракеты.

По имеющимся данным, боевая часть "Фламинго" весит 1150 кг, а дальность полета превышает 3000 км. Ракета развивает скорость до 950 км/ч, защищена от воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы и изготовлена из стекловолоконного композита.

Стоимость ракеты составляет менее €1 млн (около 46 млн грн). Текущие темпы производства — одна ракета в сутки, однако ожидается наращивание выпуска.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешные испытания "Фламинго" и заявил, что серийное производство стартует в начале следующего года. Он также отметил, что реализация программы напрямую зависит от объемов финансирования.

