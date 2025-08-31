"Фламінго" вперше вдарила по Криму: знищено заставу та катери ФСБ, — Мілітарний

Українська крилата ракета нового типу "Фламінго" вперше застосована у Криму. Під час атаки уражено об’єкт ФСБ біля Армянська та пошкоджено шість катерів на повітряних подушках, які використовували російські прикордонні загони.

Related video

Як повідомило видання "Мілітарний", удар по заставі ФСБ було завдано вранці 30 серпня 2025 року. Джерела уточнили, що застосовані саме "Фламінго", а не ракети "Нептун", про які спочатку писали деякі ЗМІ.

Відео масованого залпу, здійсненого з українського узбережжя на світанку, з’явилося у телеграм-каналі "Николаевский Ваньок". На кадрах зафіксовано потрійний пуск: ракети одна за одною стартували з використанням твердопаливних прискорювачів та вирушили до цілей на території, контрольованій противником.

Супутникові знімки сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтвердили ураження об’єкта ФСБ. На фото видно знищену будівлю застави та пошкодження прилеглої території, однак через низьку роздільну здатність знімків точні масштаби руйнувань оцінити неможливо.

За даними видання Astra, яке спершу приписало атаку "Нептунам", під удар потрапили шість катерів ФСБ на повітряних подушках. Також повідомлялося про загибель одного військовослужбовця.

Запуск ракет "Фламінго"

Які саме судна були пошкоджені, не уточнюється. Водночас відомо, що підрозділи ФСБ на півночі Криму використовують катери проєкту А-8 "Хивус" із можливістю перевезення до 8 осіб десанту, а також А25ПС, розраховані на 30–50 осіб.

Ця атака стала частиною масштабного комбінованого удару по Криму. Того ж дня на території аеропорту в Сімферополі було знищено гелікоптери Мі-8 та ударний Мі-24.

Ракета "Фламінго": що відомо

Про існування "Фламінго" стало відомо 17 серпня 2025 року, коли фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький оприлюднив перші знімки ракети.

За наявними даними, бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, а дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета розвиває швидкість до 950 км/год, захищена від впливу російських систем радіоелектронної боротьби та виготовлена зі скловолоконного композиту.

Вартість ракети становить менше ніж €1 млн (близько 46 млн грн). Поточні темпи виробництва — одна ракета на добу, проте очікується нарощування випуску.

20 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив успішні випробування "Фламінго" та заявив, що серійне виробництво стартує на початку наступного року. Він також наголосив, що реалізація програми безпосередньо залежить від обсягів фінансування.

Як повідомляв Фокус, експерти розвінчали міфи та претензії до ракети "Фламінго".

Фокус також писав, що 18 серпня в мережі показали кадри пуску української крилатої ракети "Фламінго".