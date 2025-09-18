На Запоріжжі знищено штаб армії РФ: ліквідовано щонайменше 18 офіцерів

Диверсія сталася біля населеного пункту Воскресенка. Пожежа охопила командний пункт, унаслідок чого більшість російських офіцерів задихнулися чадним газом.

Як повідомив проєкт "Хочу жити", у Запорізькій області внаслідок диверсії було ліквідовано штаб 35-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ. Загинули 18 офіцерів оперативного складу, ще п’ять тіл поки не вдалося евакуювати.

Подія сталася поблизу селища Воскресенка. Невідомі підпалили суху траву неподалік від командного пункту 35-ї армії. Полум’я швидко перекинулося на бліндажі та приміщення штабу. Через сильне задимлення офіцери не змогли врятуватися й загинули від отруєння чадним газом.

Серед ліквідованих – офіцери молодшого та старшого офіцерського складів у званнях від лейтенантів до полковників.

Крім того, як повідомляється, ще п’ять тіл лишаються під завалами. Серед них – підполковник (заступник начальника розвідки), майор, старший лейтенант, капітан, та оператор БПЛА.

За даними проєкту "Хочу жити", вогонь повністю знищив командний пункт, що призвело до значних втрат серед командного складу противника.

Нагадаємо, українські військові неодноразово наголошували, що для російських окупаційних військ на території України немає безпечних місць.

Як повідомляв Фокус, минулого місяця українська крилата ракета нового типу "Фламінго" вперше застосована у Криму. Під час атаки уражено об’єкт ФСБ біля Армянська та пошкоджено шість катерів на повітряних подушках, які використовували російські прикордонні загони.

Фокус також писав, що Куйбишевський НПЗ у Самарі зупинив роботу через атаку по заводу майже 30 дронів.