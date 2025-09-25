"Удар по оперативным возможностям": партизаны провели диверсию в воинской части ВС РФ (видео)

Агент украинского партизанского движения "Атеш" совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска, сжегши вражескую технику ВС РФ.

Удалось уничтожить две единицы военной техники оккупантов: бензовоз и УАЗ, сообщили в "Атеш".

"В честь 3-й годовщины создания движения "Атеш" наш агент из числа военнослужащих армии РФ проник в одну из воинских частей в районе Бердянска и провел дерзкую операцию. Ему удалось успешно уничтожить две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ", — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что операция была проведена быстро и профессионально.

"Агент незаметно покинул территорию воинской части, оставшись незамеченным", — отметили в "Атеш".

Там также подчеркнули, что атакованная воинская часть принимает активное участие в боях на Запорожском направлении.

"Теперь ее боеспособность временно снижена. Уничтожение бензовоза и УАЗа стало значительным ударом по логистике и оперативным возможностям оккупационных сил", — подчеркнули в "Атеш".

Напомним, 20 сентября в "Атеш" сообщили, что командование подразделений ВС РФ на Запорожском направлении не дают своим раненым солдатам восстановиться, а вместо этого их отправляют в разведку.

17 сентября партизаны провели диверсию под Екатеринбургом, сожгли железнодорожное релейное оборудование.