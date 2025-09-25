"Удар по оперативним можливостям": партизани провели диверсію у військовій частині ЗС РФ (відео)

Агент українського партизанського руху "Атеш" здійснив диверсію у російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська, спаливши ворожу техніку ЗС РФ.

Вдалось знищити дві одиниці військової техніки окупантів: бензовоз та УАЗ, повідомили в "Атеш".

"На честь 3-ї річниці створення руху "Атеш" наш агент з числа військовослужбовців армії РФ проник в одну з військових частин в районі Бердянська і провів зухвалу операцію. Йому вдалося успішно знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз і УАЗ", — йдеться у повідомленні.

Партизани уточнили, що операція була проведена швидко і професійно.

"Агент непомітно покинув територію військової частини, залишившись непоміченим", — зазначили в "Атеш".

Там також підкреслили, що атакована військова частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку.

"Тепер її боєздатність тимчасово знижена. Знищення бензовоза і УАЗа стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 20 вересня в "Атеш" повідомили, що командування підрозділів ЗС РФ на Запорізькому напрямку не дають своїм пораненим солдатам відновитись, а замість цього їх відправляють у розвідку.

17 вересня партизани провели диверсію під Єкатеринбургом, спаливши залізничне релейне обладнання.