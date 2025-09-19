Газ под санкциями: почему ЕС не готов мгновенно отказаться от российского СПГ

ЕС наконец касается одной из самых болезненных тем в отношениях с Россией — сжиженного газа. Новый, 19-й пакет санкций предусматривает запрет импорта российского СПГ, но только с 2027 года. Почему Брюссель откладывает решение, какие страны до сих пор остаются крупнейшими потребителями российского ресурса и как это ударит по финансам Кремля — разбирался Фокус.

Европейский Союз в рамках нового, 19-го пакета санкций намерен запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на свою территорию — планируется, что этот запрет вступит в силу с 1 января 2027 года. Об этом сообщили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Запрет импорта российского СПГ — часть усилий ЕС уменьшить зависимость от российских энергоносителей и ограничить финансовые ресурсы, поддерживающие агрессивную политику Москвы.

Ранее Евросоюз откладывал объявление нового пакета санкций — это было связано с требованиями Соединенных Штатов, которые настаивали на более жестких мерах со стороны Европы как условии для введения собственных санкций.

Отдельный блок санкций касается морских перевозок. В "черный список" попали еще 118 судов, которые используются для обхода ограничений. Всего под санкциями теперь находится более 560 кораблей.

Также ЕС добавил в список 45 компаний из России, Китая, Индии и Турции, которые, по оценкам Брюсселя, помогают Москве обходить санкции или поставляют товары двойного назначения.

Сжиженный газ и санкции: почему для России это критично

Все знают термин "природный газ". Однако существует много его разновидностей, среди них — сжиженный природный газ (СПГ, LNG). Это отдельная форма энергоносителя, которую охлаждают до жидкого состояния и перевозят танкерами через океаны. В отличие от традиционного трубопроводного газа или сланцевого, СПГ можно транспортировать по морю, а европейские порты принимают его через специальные LNG-терминалы.

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказывает, что в 2024 году Европейский Союз закупил у России товаров на 38 млрд долларов. Наибольшая часть — это энергоносители:

природный газ — 18,9 млрд долларов ;

; сжиженный природный газ (СПГ) — 7,7 млрд долларов.

"Это огромные суммы, которые обеспечивают Кремлю стабильную прибыль. И хотя часто говорят о зависимости Венгрии или Словакии от российских ресурсов, именно они не имеют портов для приема СПГ. Основными покупателями являются Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия и Италия", — говорит Фокусу Ус.

Для Москвы СПГ — одна из немногих "жил", питающих экономику после многочисленных санкций. Газ, транспортируемый по трубам, становится уязвимым из-за обстрелов и диверсий, тогда как танкеры позволяют стабильно зарабатывать валюту.

По словам эксперта, в самой России признают: санкции болезненны. По закрытым документам, Москва неоднократно просила США и Европу снять хотя бы часть ограничений. Это опровергает заявления об "устойчивости" российской экономики.

Кто сколько покупает СПГ у РФ

По данным международных баз торговли, в 2024 году Россия поставила СПГ в 2024 году:

во Францию — на 3,34 млрд долларов ;

; в Испанию — на 2,1 млрд долларов ;

; в Бельгию — на 1,15 млрд долларов ;

; в Нидерланды — на около 0,8 млрд.

Для сравнения: в 2022 году объемы были значительно больше — 31,8 млрд долларов экспорта СПГ по всему миру. В 2024 году эта цифра сократилась до 17,8 млрд, но рынок ЕС остается для Москвы важным.

Почему ЕС колеблется с санкциями против российского газа

"Евросоюз наложил санкции на нефть, но не готов сразу запретить СПГ. Причина — взаимозависимость мировой экономики: исключить Россию с энергетического рынка без серьезных последствий для себя Европа не может. Поэтому запрет импорта СПГ отложен вплоть до 2027 года.

Официальные цифры вызывают вопросы. Например, статистика показывает, что Германия купила всего на 2,9 млрд долларов СПГ в 2024 году. Но есть сомнения, действительно ли Германия ограничивается такими объемами, или часть закупок скрывается за другими товарными позициями, например "СПГ-пропан" или "СПГ-бутан", — продолжает Ус.

По словам эксперта, американцы требуют от Брюсселя более четкой позиции: сокращать импорт СПГ из России и заменять его поставками из США или Катара. Эти страны имеют большие запасы и готовы предложить Европе альтернативу.

"Объявленный запрет импорта СПГ с 2027 года — удар по ключевому источнику российских доходов. При этом остается риск, что сроки могут снова отсрочить. Поэтому важно не только принять решение, но и обеспечить его выполнение без возможности отката", — резюмирует Ус.

