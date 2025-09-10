Экс-президент Украины Виктор Янукович проиграл десятилетнюю судебную борьбу за отмену введенных против него европейских санкций. Такой же результат получил и российский олигарх Роман Абрамович.

Санкции против Януковича ЕС ввел еще в 2014 году, напоминает Politico. Затем был и второй раунд ограничений — в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Янукович обратился в высший суд ЕС с требованием отменить санкции и при этом ссылался на то, что против него якобы не было возбуждено уголовное дело в Украине, и что вообще "нет конкретных доказательств".

Однако Генеральный суд, являющийся частью Суда Европейского Союза, отклонил иск Януковича и в своем решении оценил президентскую деятельность того как "явно способствовавшую дестабилизации" Украины. Решение ЕС включить Януковича в санкционный список суд признал абсолютно правомерным

Параллельно по поводу отмены санкций в суд обращался и сын Януковича Александр, но его тоже оставили под санкциями.

Как сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, отмены санкций пытался добиться и российский олигарх Роман Абрамович (которого называют приближенным к главе Кремля Путину). В результате Абрамович тоже так и остался под европейскими ограничительными мерами.

Напомним, недавно беглый экс-президент Янукович появился на экранах росТВ. В довольно странном обращении он заявлял, что якобы никогда не препятствовал европейской интеграции Украины.

Затем в ISW объяснили, зачем на российском ТВ показали новое видео с Януковичем. Аналитики считают, что таким образом россияне пробовали придать легитимности требованиям Кремля по "смене режима в Украине".