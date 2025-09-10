Янукович та Абрамович спробували "вислизнути" з-під санкцій ЄС: що з цього вийшло

Експрезидент України Віктор Янукович програв десятирічну судову боротьбу за скасування запроваджених проти нього європейських санкцій. Такий самий результат отримав і російський олігарх Роман Абрамович.

Санкції проти Януковича ЄС запровадив ще у 2014 році, нагадує Politico. Потім був і другий раунд обмежень – у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Янукович звернувся до найвищого суду ЄС з вимогою скасувати санкції і при цьому посилався на те, що проти нього нібито не було порушено кримінальної справи в Україні, і що взагалі "немає конкретних доказів".

Проте Генеральний суд, що є частиною Суду Європейського Союзу, відхилив позов Януковича і у своєму рішенні оцінив президентську діяльність того як таку, що «явно сприяла дестабілізації» України. Рішення ЄС включити Януковича до списку санкцій суд визнав абсолютно правомірним

Паралельно з приводу скасування санкцій до суду звертався і син Януковича Олександр, але його теж лишили під санкціями.

Як повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, скасування санкцій намагався добитися і російський олігарх Роман Абрамович (якого називають наближеним до очільника Кремля Путіна). В результаті Абрамович теж так і лишився під європейськими обмежувальними заходами.

Нагадаємо, нещодавно експрезидент-утікач Янукович з'явився на екранах росТБ. У доволі дивному зверненні він заявляв, що начебто ніколи не перешкоджав європейській інтеграції України.

Потім в ISW пояснили, навіщо на російському ТБ показали нове відео з Януковичем. Аналітки вважають, що в такий спосіб росіяни пробували надати легітимності вимогам Кремля щодо "зміни режиму в Україні".