"Надати легітимності": в ISW пояснили, навіщо на російському ТБ показали нове відео з Януковичем

Вихід в етер російського телебачення колишнього президента-втікача Віктора Януковича був потрібен Кремлю для того, аби надати легітимності вимогам президента РФ Володимира Путіна, які він озвучує на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Пекіні.

Зокрема, йдеться про вимогу змінити українську владу, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, приурочив публікацію відеозвернення колишнього президента України Віктора Януковича до промови Путіна в ШОС, щоб надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні", — йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що 1 вересня російські пропагандистські ЗМІ опублікували відеозвернення Януковича, в якому він стверджував, що працював над наближенням України до ЄС під час свого президентства, і що його кінцевою метою був вступ України до ЄС.

Водночас Янукович заявив, що завжди виступав проти членства України в НАТО, яке, за його словами, було б "катастрофою" та "прямим шляхом до громадянської війни".

В ISW підкреслили, що час зйомки відеозвернення Януковича невідомий, проте оскільки він розпочав із заяви, що Путін "абсолютно правий", то нібито очевидно, що це була зрежисована інформаційна спроба.

"Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до заяв Путіна. Кремль може ставити умови, щоб стверджувати, що Янукович є легітимним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський. Однак такі твердження є хибними, оскільки Янукович втік з України за власним бажанням після Революції Гідності, і з того часу в Україні відбулося кілька демократичних виборів", — наголосили в ISW.

Там також нагадали, що остання публічна поява Януковича у ЗМІ відбулася у липні 2022 року, коли він закликав українців здатися Росії.

Нагадаємо, 1 вересня Віктор Янукович вирішив вийти в ефір і заявив, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з Євросоюзом".

Поява Януковича викликала широкий резонанс серед користувачів інтернету та активну реакцію у соціальних мережах.