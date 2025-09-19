Газ під санкціями: чому ЄС не готовий миттєво відмовитися від російського СПГ

ЄС нарешті торкається однієї з найболючіших тем у відносинах із Росією — скрапленого газу. Новий, 19-й пакет санкцій передбачає заборону імпорту російського СПГ, але лише з 2027 року. Чому Брюссель відкладає рішення, які країни досі залишаються найбільшими споживачами російського ресурсу і як це вдарить по фінансах Кремля — розбирався Фокус.

Європейський Союз у рамках нового, 19-го пакету санкцій має намір заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) на свою територію — заплановано, що ця заборона набуде чинності з 1 січня 2027 року. Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС із зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас.

Заборона імпорту російського СПГ — частина зусиль ЄС зменшити залежність від російських енергоносіїв та обмежити фінансові ресурси, що підтримують агресивну політику Москви.

Раніше Євросоюз відкладав оголошення нового пакета санкцій — це було пов'язано з вимогами Сполучених Штатів, які наполягали на жорсткіших заходах з боку Європи як умові для введення власних санкцій.

Окремий блок санкцій стосується морських перевезень. До "чорного списку" потрапили ще 118 суден, які використовуються для обходу обмежень. Загалом під санкціями тепер перебуває понад 560 кораблів.

Також ЄС додав до списку 45 компаній з Росії, Китаю, Індії та Туреччини, які, за оцінками Брюсселя, допомагають Москві обходити санкції або постачають товари подвійного призначення.

Скраплений газ і санкції: чому для Росії це критично

Усі знають термін "природний газ". Проте існує багато його різновидів, серед них — скраплений природний газ (СПГ, LNG). Це окрема форма енергоносія, яку охолоджують до рідкого стану й перевозять танкерами через океани. На відміну від традиційного трубопровідного газу чи сланцевого, СПГ можна транспортувати морем, а європейські порти приймають його через спеціальні LNG-термінали.

Провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповідає, що у 2024 році Європейський Союз закупив у Росії товарів на 38 млрд доларів. Найбільша частина — це енергоносії:

природний газ — 18,9 млрд доларів ;

; скраплений природний газ (СПГ) — 7,7 млрд доларів.

"Це величезні суми, які забезпечують Кремлю стабільний прибуток. І хоча часто говорять про залежність Угорщини чи Словаччини від російських ресурсів, саме вони не мають портів для прийому СПГ. Основними покупцями є Франція, Іспанія, Нідерланди, Бельгія та Італія", — каже Фокусу Ус.

Для Москви СПГ — одна з небагатьох "жил", що живлять економіку після численних санкцій. Газ, який транспортується трубами, стає вразливим через обстріли й диверсії, тоді як танкери дають змогу стабільно заробляти валюту.

За словами експерта, у самій Росії визнають: санкції болючі. За закритими документами, Москва неодноразово просила США та Європу зняти хоча б частину обмежень. Це спростовує заяви про "стійкість" російської економіки.

Хто скільки купує СПГ у РФ

За даними міжнародних баз торгівлі, у 2024 році Росія поставила СПГ:

у Францію — на 3,34 млрд доларів ;

; в Іспанію — на 2,1 млрд доларів ;

; у Бельгію — на 1,15 млрд доларів ;

; у Нідерланди — на близько 0,8 млрд.

Для порівняння: у 2022 році обсяги були значно більшими — 31,8 млрд доларів експорту СПГ по всьому світу. У 2024 році ця цифра скоротилася до 17,8 млрд, але ринок ЄС лишається для Москви важливим.

Чому ЄС вагається з санкціями проти російського газу

"Євросоюз наклав санкції на нафту, але не готовий одразу заборонити СПГ. Причина — взаємозалежність світової економіки: виключити Росію з енергетичного ринку без серйозних наслідків для себе Європа не може. Тому заборона імпорту СПГ відкладена аж до 2027 року.

Офіційні цифри викликають запитання. Наприклад, статистика показує, що Німеччина купила лише на 2,9 млрд доларів СПГ у 2024 році. Але є сумніви, чи справді Німеччина обмежується такими обсягами, чи частина закупівель ховається за іншими товарними позиціями, наприклад "СПГ-пропан" або "СПГ-бутан", — продовдує Ус.

За словами експерта, американці вимагають від Брюсселя чіткішої позиції: скорочувати імпорт СПГ із Росії й замінювати його постачанням зі США або Катару. Ці країни мають великі запаси й готові запропонувати Європі альтернативу.

"Оголошена заборона імпорту СПГ із 2027 року — удар по ключовому джерелу російських доходів. Водночас залишається ризик, що терміни можуть знову відтермінувати. Тому важливо не лише ухвалити рішення, а й забезпечити його виконання без можливості відкату", — резюмує Ус.

