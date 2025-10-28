Страны Балтии тайком заправляют теневой флот России, — расследование

Литва, Латвия и Эстония тайком заправляют суда теневого флота России, которые перевозят подсанкционную нефть.

Таким образом страны Балтии финансируют российскую агрессию против Украины, пишет литовский общественный вещатель LRT.

Расследователи исследовали деятельность сети компаний Fast Bunkering, работающих в Литве, Латвии и Эстонии и специализирующихся на заправке судов в море.

Журналистское расследование показало, что между июнем 2024 года и мартом 2025 года два судна-заправщика Rina и Zircone, которыми оперирует указанная компания, совершили 286 операций по заправке судов в разных точках Балтийского моря. Из них по меньшей мере 159 — это танкеры, заходившие в российские порты незадолго до или после заправки.

Аналитик Киевской школы экономики Анатолий Кравцев, с которым консультировались журналисты, определил, что на момент проведения этих операций по заправке не менее 20 танкеров имели четкие признаки принадлежности к российскому теневому флоту.

"Эти суда не имели страхового покрытия ни от одного члена Международной группы клубов P&I, а их владельцы и управляющие компании были зарегистрированы вне юрисдикции Коалиции по ограничению цен на нефть", — пояснил Кравцев.

Авторы материала подчеркнули, что формально ни один заправленный танкер на тот момент не находился под прямыми санкциями, однако некоторые из них были внесены в санкционные списки позже.

Кроме того, согласно протоколам по заправке танкеров с российской нефтью, эти суда не должны принадлежать к теневому флоту, даже той его части, которая не внесена в санкционные списки.

Напомним, в октябре ЕС принял новые санкции против России и блокировал их "теневой флот".

Фокус также писал о том, что "теневой флот" Путина заполонил Балтийское море.