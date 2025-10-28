"Будет насчитывать три члена": Венгрия стремится создать антиукраинский альянс внутри ЕС

Венгрия имеет целью создать внутри Европейского Союза антиукраинский альянс, объединившись для этого со Словакией и Чехией.

Формирование такого альянса может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины, пишет Politico.

"Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом", — заявил политический директор и советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

По его словам, это будет восстановлением деятельности так называемой группы "Вышеградская четверка", в которую входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, когда после 2015 года в Варшаве у власти была евроскептическая партия.

Журналисты подчеркнули, что альянс Вышеградской четверки распался после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, поскольку Польша выступала за жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия заняла противоположную позицию.

"Новый Вышеградский альянс будет насчитывать три, а не четыре члена", — говорится в статье.

В то же время авторы материала подчеркнули, что до создания такого политического антиукраинского союза "еще далеко".

