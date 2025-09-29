Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ из-за цензуры в Украине: кто под запретом

Будапешт перекрыл доступ к украинским СМИ после того, как Киев запретил ряд иностранных, в том числе венгерских, ресурсов. Под блокировку в Венгрии попали ТСН, "Обозреватель", "Левый берег" и другие популярные медиа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяс. В частности, он написал, что украинские власти запретили работу зарубежных сайтов, среди них венгерских, из-за публикаций, в которых критически освещали санкции против России, военную помощь Украине, деятельность фонда Джорджа Сороса и проблемы внутри Евросоюза. По мнению политика, такой шаг Киева является необоснованным, а суверенная страна имеет право дать пропорциональный ответ.

"Следуя принципу относительности, Венгрия сегодня вводит отражательные меры против украинских новостных порталов, поэтому в Венгрии их не будет. не думаю, что многие читали бы Украинскую Правду или хотели бы. Однако суверенная страна должна дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку", — написал он.

Гуйяс подчеркнул, что ограничение свободы слова не соответствует европейским ценностям. Он также заявил: если Киев стремится присоединиться к ЕС, то подобные шаги лишь усиливают разделенность внутри Союза.

В своей публикации чиновник также обнародовал перечень украинских изданий, которые теперь не будут открываться на территории страны. В него вошли:

ТСН;

Обозреватель;

Аноны Закарпатья;

Ungvar;

Закарпатье онлайн;

Украинская правда;

Общественное;

НВ;

Левый берег;

Insider;

UA Online и Европейская правда.

Украина ограничила доступ к венгерским медиа — что об этом известно

Напомним, что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины временно заблокировала ряд иностранных сайтов из-за системной пророссийской пропаганды. В частности, на сайте ведомства 8 сентября 2025 года было опубликовано пять распоряжений для интернет-провайдеров, которые ограничили доступ к 14 ресурсам.

Под блокировку попали венгроязычные сайты News Front, Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó и Pravda Magyarország; румыноязычные и молдавские — Pravda Romania, Flux24, Sputnik Moldova-România, TopWar, Rezistenta.info и сайт Партии коммунистов Молдовы; а также греческий ресурс 902.gr.

Также отмечалось, что сайты распространяли фейковые новости о войне, вымышленных "успехах" российских войск, "изменах" ВСУ и "террористической деятельности" украинцев, одновременно дискредитируя Запад, критикуя ЕС и НАТО и популяризируя заговорщицкие теории, в частности о фондах и Джордже Соросе. Часть ресурсов подпитывала общественную поляризацию, касаясь ЛГБТ, миграции и религии, адаптируя сообщения под аудитории разных стран.

Ранее Фокус сообщал, что самым популярным источником новостей в Украине остаются каналы в Telegram, которым украинцы доверяют больше всего. На втором месте — YouTube-каналы, а меньше всего доверия получил телемарафон "Единые новости".

Кроме этого, в Украине ограничили доступ к сайту "Антикор" для обеспечения стабильной работы Национального центра управления сетями и безопасности государства в условиях чрезвычайного или военного положения.