Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ из-за цензуры в Украине: кто под запретом
Будапешт перекрыл доступ к украинским СМИ после того, как Киев запретил ряд иностранных, в том числе венгерских, ресурсов. Под блокировку в Венгрии попали ТСН, "Обозреватель", "Левый берег" и другие популярные медиа.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяс. В частности, он написал, что украинские власти запретили работу зарубежных сайтов, среди них венгерских, из-за публикаций, в которых критически освещали санкции против России, военную помощь Украине, деятельность фонда Джорджа Сороса и проблемы внутри Евросоюза. По мнению политика, такой шаг Киева является необоснованным, а суверенная страна имеет право дать пропорциональный ответ.
"Следуя принципу относительности, Венгрия сегодня вводит отражательные меры против украинских новостных порталов, поэтому в Венгрии их не будет. не думаю, что многие читали бы Украинскую Правду или хотели бы. Однако суверенная страна должна дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку", — написал он.
Гуйяс подчеркнул, что ограничение свободы слова не соответствует европейским ценностям. Он также заявил: если Киев стремится присоединиться к ЕС, то подобные шаги лишь усиливают разделенность внутри Союза.
В своей публикации чиновник также обнародовал перечень украинских изданий, которые теперь не будут открываться на территории страны. В него вошли:
- ТСН;
- Обозреватель;
- Аноны Закарпатья;
- Ungvar;
- Закарпатье онлайн;
- Украинская правда;
- Общественное;
- НВ;
- Левый берег;
- Insider;
- UA Online и Европейская правда.
Украина ограничила доступ к венгерским медиа — что об этом известно
Напомним, что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины временно заблокировала ряд иностранных сайтов из-за системной пророссийской пропаганды. В частности, на сайте ведомства 8 сентября 2025 года было опубликовано пять распоряжений для интернет-провайдеров, которые ограничили доступ к 14 ресурсам.
Под блокировку попали венгроязычные сайты News Front, Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó и Pravda Magyarország; румыноязычные и молдавские — Pravda Romania, Flux24, Sputnik Moldova-România, TopWar, Rezistenta.info и сайт Партии коммунистов Молдовы; а также греческий ресурс 902.gr.
Также отмечалось, что сайты распространяли фейковые новости о войне, вымышленных "успехах" российских войск, "изменах" ВСУ и "террористической деятельности" украинцев, одновременно дискредитируя Запад, критикуя ЕС и НАТО и популяризируя заговорщицкие теории, в частности о фондах и Джордже Соросе. Часть ресурсов подпитывала общественную поляризацию, касаясь ЛГБТ, миграции и религии, адаптируя сообщения под аудитории разных стран.
Ранее Фокус сообщал, что самым популярным источником новостей в Украине остаются каналы в Telegram, которым украинцы доверяют больше всего. На втором месте — YouTube-каналы, а меньше всего доверия получил телемарафон "Единые новости".
Кроме этого, в Украине ограничили доступ к сайту "Антикор" для обеспечения стабильной работы Национального центра управления сетями и безопасности государства в условиях чрезвычайного или военного положения.