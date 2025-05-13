В Украине ограничили доступ к известному веб-сайту "Антикор": в чем причина (документ)

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обязала интернет-провайдеров ограничить доступ к веб-сайту "Антикор".

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Соответствующее распоряжение № 281/3082 от 13 мая 2025 года размещено на сайте Госспецсвязи.

Документ об ограничении доступа к "Антикору" Фото: Госспецсвязь Украины

В тексте распоряжения указано, что решение принято "с целью обеспечения устойчивого функционирования и Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины для целей обороны и безопасности государства в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения". Документ обязывает поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг принять технически возможный способ осуществления временного ограничения доступа к сайту "Антикор". Распоряжение действует до отмены военного положения в Украине.

Пока неизвестно, какие именно материалы на сайте "Антикор" стали причиной для ограничения доступа. Реакции от представителей портала на данное распоряжение на момент написания материала не было.

"Антикор" позиционирует себя как публичная площадка, основной целью которой является освещение случаев рейдерского захвата предприятий и проявлений коррупции в органах государственной власти Украины. Команда портала заявляет, что рассматривает рейдерство и коррупцию как "ключевые препятствия для привлечения инвестиций и проведения экономических реформ".

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