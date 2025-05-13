В Україні обмежили доступ до відомого вебсайту "Антикор": в чому причина (документ)

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України зобов'язала інтернет-провайдерів обмежити доступ до вебсайту "Антикор".

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Відповідне розпорядження № 281/3082 від 13 травня 2025 року розміщене на сайті Держспецзв'язку.

Документ про обмеження доступу до "Антикору" Фото: Держспецзв'язок

У тексті розпорядження зазначено, що рішення ухвалено "з метою забезпечення сталого функціонування та Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України для цілей оборони та безпеки держави в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану". Документ зобов'язує постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг вжити технічно можливий спосіб здійснення тимчасового обмеження доступу до сайту "Антикор". Розпорядження діє до скасування воєнного стану в Україні.

Наразі невідомо, які саме матеріали на сайті "Антикор" стали причиною для обмеження доступу. Реакції від представників порталу на дане розпорядження на момент написання матеріалу не було.

"Антикор" позиціонує себе як публічний майданчик, основною метою якого є висвітлення випадків рейдерського захоплення підприємств та проявів корупції в органах державної влади України. Команда порталу заявляє, що розглядає рейдерство та корупцію як "ключові перешкоди для залучення інвестицій та проведення економічних реформ".

Раніше Фокус писав, що в Україні 19 лютого зламали один із найбільших інтернет-провайдерів України Lanet. Його абонентам почали надходити повідомлення про перехід компанії під юрисдикцію Росії.

Вранці у суботу, 26 квітня, у "Новій пошті", державному мобільному застосунку "Дія" та терміналах низки банків стався технічний збій через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси. В ЗМІ повідомили, що того разу хакерської атаки не було