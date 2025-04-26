Хакерської атаки не було: ЗМІ дізналися причину масштабного збою в онлайн-системах України

Вранці у суботу, 26 квітня, у "Новій пошті", державному мобільному застосунку "Дія" та терміналах низки банків стався технічний збій через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

За словами СЕО De Novo Дмитра Бахмацького, основною причиною збою є відключення світла у дата-центрі.

Він зазначив, що мова про кібератаку на дата-центр не йдеться, проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

Зазначимо, сьогодні вранці стало відомо про технічний збій низки онлайн сервісів. Скажімо, у метро Києва на турнікетах не можна безконтактно оплатити проїзд, не працюють платіжні системи Apple Pay і Google Pay, під час входу в застосунок "Дія" показує помилку, спостерігаються проблеми в роботі "Нової пошти".

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що проблема пов'язана з відключенням великого інфраструктурного об'єкта, який забезпечував роботу фінансових сервісів та поштового оператора.

У "Дії" поінформували, що сервіс державних послуг раніше вибудував взаємодію з кількома дата-центрами, щоб "подібні ситуації не впливали на доступність послуг" й наразі команда оперативно відновлює роботу усіх сервісів.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що причиною масштабного онлайн-збою в роботі застосунків могла бути хакерська атака на один з великих дата-центрів. За словами Гороховського, масштабний збій "не зачепив" роботу додатку. Водночас у Monobank готові допомогти сервісам, які могли постраждати від атаки зловмисників.