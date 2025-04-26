"Наче хакерська атака": в Monobank назвали ймовірну причину масштабного збою в Україні (фото)

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що причиною масштабного онлайн-збою в роботі застосунків могла бути хакерська атака на один з великих дата-центрів.

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Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Гороховського, масштабний збій "не зачепив" роботу додатку. Він додав, що у Monobank готові допомогти тим сервісам, які могли постраждати від хакерської атаки.

Співзасновник Monobank підтвердив факт збою (скриншот з OGOMono/Telegram)

"Нас наче не зачепило. Тримаємо кулаки за колег і готові надати будь-яку технічну та методичну допомогу", — відзначив Гороховський.

Також співзасновник Monobank припускає, що причиною збоїв могла бути "наче хакерська атака на один із великих дата-центрів".

Також голова підкомітету ВРУ з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко заявив, що сьогодні українцям "не завадять паперові документи".

Нардеп попросив українців "взяти паперові документи" (скриншот з fediienko_oleksandr/Telegram)

"Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі", — відзначив народний депутат України

Згодом стало відомо, що в "Дія" назвали причину масштабного онлайн-збою. Там повідомляють, що це сталося "технічні оновлення на одному з великих центрів обробки"