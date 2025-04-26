"Как будто хакерская атака": в Monobank назвали вероятную причину масштабного сбоя (фото)
Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что причиной масштабного онлайн-сбоя в работе приложений могла быть хакерская атака на один из крупных дата-центров.
Об этом он написал в своем Telegram.
По словам Гороховского, масштабный сбой "не затронул" работу приложения. Он добавил, что в Monobank готовы помочь тем сервисам, которые могли пострадать от хакерской атаки.
"Нас как будто не задело. Держим кулаки за коллег и готовы оказать любую техническую и методическую помощь", — отметил Гороховский.
Также соучредитель Monobank предполагает, что причиной сбоев могла быть "как будто хакерская атака на один из крупных дата-центров".
Также председатель подкомитета ВРУ по вопросам безопасности в киберпространстве Александр Федиенко заявил, что сегодня украинцам "не помешают бумажные документы".
"Не знаю, что случилось, но судя по тому, что я вижу, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика, и так далее", — отметил народный депутат Украины
Впоследствии стало известно, что в "Дія" назвали причину масштабного онлайн-сбоя. Там сообщают, что это произошло "технические обновления на одном из крупных центров обработки".