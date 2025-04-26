Масштабный сбой в работе мобильных приложениях по Украине: в "Дія" назвали причину (фото)

Сервис государственных услуг "Дія" сообщил, что причиной масштабного сбоя в работе мобильных приложений стали "технические обновления на одном из крупных центров обработки". В "Дії" обещают "совсем скоро" восстановить работу.

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Об этом говорится в сообщении сервиса государственных услуг.

"Из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений", — указывают в "Дія".

В "Дія" объяснили причину сбоя (скриншот из Diia_gov/Telegram)

В сервисе госуслуг добавляют, что там заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами, чтобы "подобные ситуации не влияли на доступность услуг".

"Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой", — сообщили в "Дія".

Ранее сообщалось, какие услуги с ИИ в "Дія" скоро будут доступны. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что сейчас к запуску готовится пять нововведений для украинцев, которые будут иметь искусственный интеллект.

Впоследствии стало известно, что военные смогут жениться в "Дія" вне очереди. По словам главы Минцифры Федорова, военные смогут жениться несмотря на расстояние, даже если находятся на поле боя.