Бот Наталка, ИИ-генератор вакансий и обновление "Дії": что нового готовят для украинцев

Руководитель Михаил Федоров рассказал о пяти продуктах с искусственным интеллектом, над которыми сейчас работает Минцифра. Некоторые продукты уже внедрили, другие пока готовят к релизу.

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Деталями 1 апреля в соцсетях поделился вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В нашей команде искусственный интеллект стал частью процессов. Некоторые продукты уже меняют взаимодействие с государством, другие — запустятся в ближайшее время", — отметил он.

Чатбот Наталка уже заработал. Он помогает потенциальным партнерам интегрировать сервисы "Дії". Технология способна обрабатывать базовые запросы, помочь с выбором сценария интеграции и передать пользователя реальному человеку. За пять месяцев было обработано более 2,3 тысячи запросов, а нагрузка на менеджеров уменьшилась на 30%.

Уже скоро на портале "Дія" появится AI-ассистент. Он будет помогать выбрать нужную услугу в зависимости от обстоятельств и отвечать на самые популярные вопросы.

Искусственный интеллект привлекли и для генерации вакансий. Этот ИИ помогает быстро формировать структурированные описания предложений о работе. Он способен улучшить вакансию, добавив креатива в нее.

Четвертый проект — это цифровая экспертиза нормативно-правовых актов, которую уже тестируют. Он помогает юристам с анализом документов и загрузкой их в систему. По результатам запуска 35% актов обрабатывает АИ за 72 часа.

Также AI привлекли к анализу и переводу европейского законодательства. Искусственный интеллект даже сравнивает его с украинским. Министр подчеркнул, что это значительно упрощает и ускоряет гармонизацию, а это — обязательный процесс для Евроинтеграции Украины.

"АІ помогает государству работать эффективнее и быстрее, а украинцам получать услуги прозрачнее и без лишних трудностей. А после запуска национальной LLM ИИ-инструментов станет еще больше", — добавил Федоров.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, когда полностью восстановят пассажирские сервисы после хакерской атаки. Руководитель компании Александр Перцовский отметил, что данные о военных перевозках киберпреступники получить не могли.

Тем временем сайт и приложение холдинга РЖД подверглись массированной хакерской атаке. В компании заявили, что работают над восстановлением сервисов, и посоветовали россиянам покупать билеты в кассах.