Электричество больше не нужно: создан компьютер, работающий при помощи света

Стартап Lightmatter (США) разработал новый компьютерный чип, который может ускорить процессы искусственного интеллекта и сэкономить электроэнергию. Компания использует световые лучи для передачи данных между компьютерами, а не электрические сигналы.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

Обычные компьютеры используют транзисторы, которые похожи на крошечные электрические переключатели. Но микросхема Lightmatter использует точно откалиброванные лучи света, которые взаимодействуют друг с другом. Результаты измеряются с помощью интегрированного корпуса микросхемы, произведенного в партнерстве с GlobalFoundries.

Гибридная конструкция чипа — фотонные ядра, работающие вместе с традиционными электронными системами управления и памяти — означает, что его можно программировать с использованием стандартных фреймворков машинного обучения, таких как PyTorch и TensorFlow. Эта совместимость говорит о том, что разработчики могут интегрировать фотонные процессоры в существующую инфраструктуру, как, например, поступают с графическими процессорами.

Раньше фотонные компьютеры сталкивались с проблемами точных вычислений. Если результатом вычисления было очень маленькое число, микросхема давала ответ "ноль". В Lightmatter решили эту проблему, сгруппировав чрезвычайно большие и малые числа перед отправкой их через фотонные схемы, гарантируя, что очень малые числа не будут потеряны в процессе.

Гендиректор компании Ник Харрис сказал, что чип может решать некоторые текущие проблемы ИИ с той же точностью, что и обычные чипы, но, скорее всего, пройдет десятилетие, прежде чем эта технология станет мейнстримом.

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