Електрика більше не потрібна: створено комп'ютер, що працює за допомогою світла

Стартап Lightmatter (США) розробив новий комп'ютерний чіп, який може прискорити процеси штучного інтелекту та заощадити електроенергію. Компанія використовує світлові промені для передачі даних між комп'ютерами, а не електричні сигнали.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Звичайні комп'ютери використовують транзистори, які схожі на крихітні електричні перемикачі. Але мікросхема Lightmatter використовує точно відкалібровані промені світла, які взаємодіють один з одним. Результати вимірюються за допомогою інтегрованого корпусу мікросхеми, виробленого в партнерстві з GlobalFoundries.

Гібридна конструкція чипа — фотонні ядра, що працюють разом із традиційними електронними системами управління і пам'яті — означає, що його можна програмувати з використанням стандартних фреймворків машинного навчання, таких як PyTorch і TensorFlow. Ця сумісність говорить про те, що розробники можуть інтегрувати фотонні процесори в наявну інфраструктуру, як, наприклад, чинять із графічними процесорами.

Раніше фотонні комп'ютери стикалися з проблемами точних обчислень. Якщо результатом обчислення було дуже маленьке число, мікросхема давала відповідь "нуль". У Lightmatter розв'язали цю проблему, згрупувавши надзвичайно великі та малі числа перед надсиланням їх через фотонні схеми, гарантуючи, що дуже малі числа не будуть загублені в процесі.

Гендиректор компанії Нік Гарріс сказав, що чип може вирішувати деякі поточні проблеми ШІ з тією ж точністю, що і звичайні чипи, але, найімовірніше, пройде десятиліття, перш ніж ця технологія стане мейнстрімом.

Раніше ми повідомляли, що мільйони людей під загрозою через викинуті та перепродані гаджети. Близько 90% старих ноутбуків, жорстких дисків і карт пам'яті містять відновлювані дані, навіть якщо попередній користувач усе видалив або скинув пристрій до заводських налаштувань. Щоб убезпечити інформацію, потрібно очищати пристрій правильно.

Також повідомляли, що чоловік купив 7000 комп'ютерів, але Apple забрала їх і знищила. Житель США Боб Кук у 1986 році придбав 7000 комп'ютерів Apple Lisa, щоб модифікувати їх і перепродати, але виробник вирішив назавжди поховати революційну техніку.