Мільйони людей під загрозою через викинуті та перепродані гаджети: що робити

Близько 90% старих ноутбуків, жорстких дисків і карт пам'яті містять відновлювані дані, навіть якщо попередній користувач усе видалив або скинув пристрій до заводських налаштувань. Щоб убезпечити інформацію, потрібно очищати пристрій правильно.

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Про те, як підготувати гаджет до перепродажу або утилізації, пише The Conversation. За даними порталу, хакери можуть отримати доступ до паролів, документів або банківських реквізитів через старі телефони та ноутбуки. Але є кілька простих кроків, які можуть уберегти особисті дані.

Скидання налаштувань недостатньо

Аналіз старих мобільних пристроїв показав, що 35% з них містять відновлювані дані після скидання і перепродажу. Дані можна легко відновити за допомогою спеціалізованих інструментів. Цей недогляд призвів до багатьох випадків витоку даних.

Наприклад, 42% пристроїв зберігання, проданих на eBay, містили конфіденційні дані, незважаючи на те, що продавці їх стирали. Зі свого боку великий постачальник бездротового зв'язку в США не зміг безпечно вивести з експлуатації пристрої зберігання, що призвело до витоку даних, який торкнувся 14 мільйонів клієнтів. Навіть електронні відходи, що експортуються з Європи в Гану, містили секретні корпоративні та урядові файли.

Як пояснюють у виданні, на старих пристроях або пристроях без шифрування залишкові дані все ще можна відновити. iPhone використовують апаратне шифрування, що робить скидання налаштувань ефективнішим, тоді як пристрої Android різняться залежно від виробника.

Як правильно видалити дані

Персональним користувачам автори радять використовувати програмне забезпечення для видалення даних, щоб безпечно очистити жорсткий диск перед продажем або вибором пристрою.

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Однак традиційні методи очищення можуть виявитися неефективними для твердотільних накопичувачів, що зберігають дані за допомогою флеш-пам'яті та алгоритмів. Перед скиданням такого пристрою можна увімкнути повнодискове шифрування за допомогою таких програм, як BitLocker у Windows або FileVault у Mac, щоб гарантувати неможливість читання даних.

Безпечно видалити дані з телефону Android можна за допомогою таких додатків, як Shreddit. Своєю чергою iPhone вже шифрують дані за замовчуванням, тому для них повне скидання є найефективнішим способом стирання інформації.

Знищення пристроїв

Якщо дані дуже чутливі, то найбезпечнішим варіантом буде фізичне знищення носія інформації. Серед поширених методів — розмагнічування, подрібнення, дезінтеграція, плавлення та свердління.

У виданні підкреслили, що однак деякі з цих методів можуть бути небезпечними, якщо ними не займаються професіонали. Вони також роблять жорсткий диск або пристрій непридатним для перепродажу і натомість вимагають його відправки в центр переробки відходів.

Нагадаємо, користувачі Gmail мають перевірити поштові скриньки на наявність важливої інформації, оскільки Google готується видалити дані назавжди.