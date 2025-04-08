Тисячі людей змушені викинути свої комп'ютери через Windows 10: що сталося

Microsoft завершує підтримку Windows 10 з 14 жовтня 2025 року. Якщо ПК не відповідає системним вимогам Windows 11, компанія радить утилізувати пристрій.

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Про це йдеться в офіційному документі Microsoft. У компанії наголосили, що для Windows 10 більше не буде оновлень або поліпшень безпеки, що зробить ПК вразливим. Тому розробники опублікували рекомендації щодо підготовки до оновлення.

Для початку, Microsoft закликає перевірити, чи підтримує комп'ютер Windows 11. Переконавшись, що ПК відповідає вимогам Windows 11, потрібно спочатку оновити Windows 10, оскільки перехід на Windows 11 24H2 доступний тільки в новіших версіях операційної системи.

Перед оновленням варто зробити резервну копію даних на OneDrive або зовнішньому накопичувачі. У Windows 10 вже є вбудований додаток Windows Backup, який дає змогу зберігати локальні файли та системні налаштування в хмарі, щоб перенести їх на Windows 11.

Якщо ж комп'ютер не підтримує Windows 11, компанія радить замінити його на новішу модель. У Microsoft підкреслили, що утилізувати старий ПК потрібно "відповідально".

"Зменшіть вплив на навколишнє середовище наприкінці життєвого циклу вашого пристрою, відправивши свій старий ПК поштою на відповідальну переробку або обмінявши його на гроші, які ви зможете витратити на швидший, безпечніший і новіший ПК з Windows 11", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше Microsoft офіційно визнала, що оновлення Windows 11 за січень 2025 року несправні.

Також повідомлялося, що Microsoft перебуває в процесі припинення використання "Панелі управління" в операційній системі Windows.