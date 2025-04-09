Миллионы людей под угрозой из-за выброшенных и перепроданных гаджетов: что делать

Около 90% подержанных ноутбуков, жестких дисков и карт памяти содержат восстанавливаемые данные, даже если предыдущий пользователь все удалил или сбросил устройство до заводских настроек. Чтобы обезопасить информацию, нужно очищать устройство правильно.

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О том, как подготовить гаджет к перепродаже или утилизации, пишет The Conversation. По данным портала, хакеры могут получить доступ к паролям, документам или банковским реквизитам через старые телефоны и ноутбуки. Но есть несколько простых шагов, которые могут уберечь личные данные.

Сброса настроек недостаточно

Анализ подержанных мобильных устройств показал, что 35% из них содержат восстанавливаемые данные после сброса и перепродажи. Данные можно легко восстановить с помощью специализированных инструментов. Этот недосмотр привел ко многим случаям утечки данных.

Например, 42% устройств хранения, проданных на eBay, содержали конфиденциальные данные, несмотря на то, что продавцы их стирали. В свою очередь крупный поставщик беспроводной связи в США не смог безопасно вывести из эксплуатации устройства хранения, что привело утечке данных, затронувшей 14 миллионов клиентов. Даже электронные отходы, экспортируемые из Европы в Гану, содержали секретные корпоративные и правительственные файлы.

Как объясняют в издании, на старых устройствах или устройствах без шифрования остаточные данные все еще можно восстановить. iPhone используют аппаратное шифрование, что делает сброс настроек более эффективным, в то время как устройства Android различаются в зависимости от производителя.

Как правильно удалить данные

Персональным пользователям авторы советуют использовать программное обеспечение для удаления данных, чтобы безопасно очистить жесткий диск перед продажей или выбрвсыванием устройства.

Важно

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Однако традиционные методы очистки могут оказаться неэффективными для твердотельных накопителей, хранящих данные с помощью флэш-памяти и алгоритмов. Перед сбросом такого устройства можно включить полнодисковое шифрование с помощью таких программ, как BitLocker в Windows или FileVault в Mac, чтобы гарантировать невозможность чтения данных.

Безопасно удалить данные с телефона Android можно с помощью таких приложений, как Shreddit. В свою очередь iPhone уже шифруют данные по умолчанию, поэтому для них полный сброс является наиболее эффективным способом стирания информации.

Уничтожение устройств

Если данные очень чувствительные, то наиболее безопасным вариантом будет физическое уничтожение носитель информации. Среди распространенных методов — размагничивание, измельчение, дезинтеграция, плавление и сверление.

В издании подчеркнули, что однако некоторые из этих методов могут быть опасными, если ими не занимаются профессионалы. Они также делают жесткий диск или устройство непригодным для перепродажи и вместо этого требуют его отправки в центр переработки отходов.

Напомним, пользователи Gmail должны проверить почтовые ящики на наличие важной информации, так как Google готовится удалить данные навсегда.