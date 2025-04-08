Чоловік купив 7000 комп'ютерів, але Apple забрала їх і знищила: як це сталося (відео)

Житель США Боб Кук 1986 року купив 7000 комп'ютерів Apple Lisa, щоб модифікувати їх і перепродати, але Apple вирішила назавжди поховати революційну техніку.

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Про цю загадкову історію розповіло видання Daily Galaxy, поділившись своїми припущеннями.

Випущений 1983 року, комп'ютер Apple Lisa випередив свій час. Це був один із перших персональних комп'ютерів із графічним користувацьким інтерфейсом (GUI), мишею і навігацією на основі Windows — функціями, які ми тепер сприймаємо як належне. Незважаючи на інновації, Lisa стала одним із найзнаковіших провалів Apple, оскільки страждала від низки проблем, включно з сильним перегрівом, при цьому машина коштувала близько 10 000 доларів (близько 30 000 доларів сьогодні) і більшості людей була просто не по кишені.

Macintosh, який дебютував незабаром після цього, був набагато доступнішим і надійнішим, і він швидко затьмарив Lisa. До 1985 року Apple припинила випуск продукту, але доля тисяч нерозпроданих одиниць залишалася невизначеною.

Комп'ютер Lisa-1 у музеї BYTE Shop у Бостоні, США Фото: Bridenstine

Однак Боб Кук, засновник компанії Sun Remarketing, яка займалася перепродажем техніки, побачив потенціал у Lisa. У 1986 році він уклав угоду з Apple на купівлю 7000 нерозпроданих комп'ютерів Lisa. Боб Кук планував відновити машини, оновити їхні компоненти і продати їх за доступнішою ціною.

Він інвестував 200 000 доларів у дослідження і розробки для поліпшення апаратного і програмного забезпечення. У підсумку підприємець створив модифіковану версію Lisa Professional, яку почав продавати.

Однак у 1989 році Apple раптово змінила своє рішення і зажадала, щоб Sun Remarketing повернула всі Lisa, що залишилися. Боб Кук підкорився, після чого Apple надіслала вантажівку і вивезла комп'ютери на звалище в Логані, штат Юта. Там їх розчавили і назавжди поховали.

Корпорація так і не дала публічного пояснення цьому радикальному рішенню, і мовчання компанії тільки підігріло спекуляції щодо причин, які стоять за ним. Деякі вважають, що страх Apple заплямувати свій бренд призвів до руйнування, оскільки компанія не хотіла, щоб відновлені, старі Lisa циркулювали на ринку. Інші підозрюють, що Стів Джобс, у якого були складні стосунки з Lisa, можливо, хотів стерти будь-які сліди проекту з минулого компанії.

Зараз історія викликає ще більше запитань, з огляду на нинішню позицію Apple з питань екологічної стійкості. Сьогодні вона позиціонує себе як компанію, що прагне скоротити свій вплив на навколишнє середовище, вихваляючись вуглецево-нейтральними продуктами і матеріалами, отриманими зі 100% переробленого алюмінію. Однак знищення тисяч комп'ютерів, які могли чудово працювати, суперечить цим заявам.

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