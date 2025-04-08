Мужчина купил 7000 компьютеров, но Apple забрала их и уничтожила: как это произошло (видео)

Житель США Боб Кук в 1986 году купил 7000 компьютеров Apple Lisa, чтобы модифицировать их и перепродать, но Apple решила навсегда похоронить революционную технику.

Related video

Об этой загадочной истории рассказало издание Daily Galaxy, поделившись своими предположениями.

Выпущенный в 1983 году, компьютер Apple Lisa опередил свое время. Это был один из первых персональных компьютеров с графическим пользовательским интерфейсом (GUI), мышью и навигацией на основе Windows — функциями, которые мы теперь воспринимаем как должное. Несмотря на инновации, Lisa стала одним из самых знаковых провалов Apple, поскольку страдала от ряда проблем, включая сильный перегрев, при этом машина стоила около 10 000 долларов (около 30 000 долларов сегодня) и большинству людей была просто не по карману.

Macintosh, который дебютировал вскоре после этого, был гораздо более доступным и надежным, и он быстро затмил Lisa. К 1985 году Apple прекратила выпуск продукта, но судьба тысяч нераспроданных единиц оставалась неопределенной.

Компьютер Lisa-1 в музее BYTE Shop в Бостоне, США Фото: The Verge

Однако Боб Кук, основатель компании Sun Remarketing, которая занималась перепродажей техники, увидел потенциал в Lisa. В 1986 году он заключил сделку с Apple на покупку 7000 нераспроданных компьютеров Lisa. Боб Кук планировал восстановить машины, обновить их компоненты и продать их по более доступной цене.

Он инвестировал 200 000 долларов в исследования и разработки для улучшения аппаратного и программного обеспечения. В итоге предприниматель создал модифицированную версию Lisa Professional, которую начал продавать.

Однако в 1989 году Apple внезапно изменила свое решение и потребовала, чтобы Sun Remarketing вернула все оставшиеся Lisa. Боб Кук подчинился, после чего Apple прислала грузовик и вывезла компьютеры на свалку в Логане, штат Юта. Там их раздавили и навсегда захоронили.

Корпорация так и не дала публичного объяснения этому радикальному решению, и молчание компании только подогрело спекуляции о причинах, стоящих за ним. Некоторые полагают, что страх Apple запятнать свой бренд привел к разрушению, поскольку компания не хотела, чтобы восстановленные, подержанные Lisa циркулировали на рынке. Другие подозревают, что Стив Джобс, у которого были сложные отношения с Lisa, возможно, хотел стереть любые следы проекта из прошлого компании.

Сейчас история вызывает еще больше вопросов, учитывая нынешнюю позицию Apple по вопросам экологической устойчивости. Сегодня она позиционирует себя как компанию, стремящуюся сократить свое воздействие на окружающую среду, хвастаясь углеродно-нейтральными продуктами и материалами, полученными из 100% переработанного алюминия. Однако уничтожение тысяч компьютеров, которые могли прекрасно работать, противоречит этим заявлениям.

Ранее писали, что на iPhone cами собой появляются приложения без ведома пользователей. Владельцы заметили на смартфонах от Apple давно удаленные игры и другие программы после обновления iOS до версии 18.4.