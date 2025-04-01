Бот Наталка, ШІ-генератор вакансій і оновлення "Дії": що нового готують для українців

Керівник Михайло Федоров розповів про п’ять продуктів зі штучним інтелектом, над якими зараз працює Мінцифра. Деякі продукти вже запровадили, інші поки готують до релізу.

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Деталями 1 квітня у соцмережах поділився віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У нашій команді штучний інтелект став частиною процесів. Деякі продукти вже змінюють взаємодію з державою, інші — запустяться найближчим часом", — зауважив він.

Чатбот Наталка вже запрацював. Він допомагає потенційним партнерам інтегрувати сервіси "Дії". Технологія здатна обробляти базові запити, допомогти з вибором сценарію інтеграції та передати користувача реальній людині. За п’ять місяців було опрацьовано понад 2,3 тисячі запитів, а навантаження на менеджерів зменшилося на 30%.

Вже скоро на порталі "Дія" з’явиться AI-асистент. Він допомагатиме обрати потрібну послугу залежно від обставин та відповідатиме на найпопулярніші запитання.

Штучний інтелект залучили й для генерації вакансій. Цей АІ допомагає швидко формувати структуровані описи пропозицій щодо роботи. Він здатний покращити вакансію, додавши креативу у неї.

Четвертий проєкт — це цифрова експертиза нормативно-правових актів, яку вже тестують. Він допомагає юристам з аналізом документів і завантаженням їх у систему. За результатами запуску 35% актів опрацьовує АІ за 72 години.

Також AI залучили до аналізу та перекладу європейського законодавства. Штучний інтелект навіть порівнює його з українським. Міністр підкреслив, що це значно спрощує та пришвидшує гармонізацію, а це — обовʼязковий процес для Євроінтеграції України.

"АІ допомагає державі працювати ефективніше та швидше, а українцям отримувати послуги прозоріше та без зайвих труднощів. А після запуску національної LLM АІ-інструментів стане ще більше", — додав Федоров.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, коли повністю відновлять пасажирські сервіси після хакерської атаки. Керівник компанії Олександр Перцовський наголосив, що дані про військові перевезення кіберзлочинці отримати не могли.

Тим часом сайт і застосунок холдингу РЖД зазнали масованої хакерської атаки. У компанії заявили, що працюють над відновленням сервісів, і порадили росіянам купувати квитки у касах.