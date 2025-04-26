Масштабний збій в роботі мобільних додатках по Україні: в "Дія" назвали причину (фото)

Сервіс державних послуг "Дія" повідомив, що причиною масштабного збою у роботі мобільних додатків стали "технічні оновлення на одному з великих центрів обробки". В "Дії" обіцяють "зовсім скоро" відновити роботу.

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Про це йдеться у повідомленні сервісу державних послуг.

"Через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків", — вказують в "Дія".

В "Дія" пояснили причину збою (скриншот з Diia_gov/Telegram)

В сервісі держпослуг додають, що там завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами, щоб "подібні ситуації не впливали на доступність послуг".

"Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою", — повідомили в "Дія".

Раніше повідомлялося, які послуги з ШІ в "Дії" скоро будуть доступні. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що наразі до запуску готується п'ять нововведень для українців, які матимуть штучний інтелект.

Згодом стало відомо, що військові зможуть одружуватись в "Дії" поза чергою. За словами очільника Мінцифри Федорова, військові зможуть одружуватися попри відстань, навіть якщо перебувають на полі бою.