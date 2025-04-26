Хакерской атаки не было: СМИ узнали причину масштабного сбоя в онлайн-системах Украины

Утром в субботу, 26 апреля, в "Новой почте", государственном мобильном приложении "Дія" и терминалах ряда банков произошел технический сбой из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся эти сервисы.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

По словам СЕО De Novo Дмитрия Бахмацкого, основной причиной сбоя является отключение света в дата-центре.

Он отметил, что речь о кибератаке на дата-центр не идет, проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания.

Отметим, сегодня утром стало известно о техническом сбое ряда онлайн сервисов. К примеру, в метро Киева на турникетах нельзя бесконтактно оплатить проезд, не работают платежные системы Apple Pay и Google Pay, при входе в приложение "Дія" показывает ошибку, наблюдаются проблемы в работе "Новой почты".

Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что проблема связана с отключением крупного инфраструктурного объекта, который обеспечивал работу финансовых сервисов и почтового оператора.

В "Дії" проинформировали, что сервис государственных услуг ранее выстроил взаимодействие с несколькими дата-центрами, чтобы "подобные ситуации не влияли на доступность услуг" и сейчас команда оперативно восстанавливает работу всех сервисов.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что причиной масштабного онлайн-сбоя в работе приложения могла быть хакерская атака на один из крупных дата-центров. По словам Гороховского, масштабный сбой "не затронул" работу приложения. В то же время в Monobank готовы помочь сервисам, которые могли пострадать от атаки злоумышленников.