Не телемарафон и не Facebook: опрос показал, откуда украинцы чаще получают новости

Самым популярным источником информации в Украине являются каналы в Telegram, к ним также украинцы проявляют больше всего доверия. На втором месте YouTube-каналы, а меньше всего украинцев доверяют телемарафону "Єдині новини".

Социологическая группа "Рейтинг" (Rating Group) проводила исследование потребления медиа среди украинцев по заказу общественной организации "Львовский медиафорум" и International Media Support с 1 по 23 апреля 2025 года. Результаты опроса относительно медиапотребления, доверия к СМИ, информационного поведения и борьбы с дезинформацией были опубликованы 1 сентября на сайте Rating Group.

Самые распространенные источники информации: где украинцы читают новости

Более половины опрошенных (52%) ответили, что читают Telegram-каналы постоянно или часто (около 4-5 дней в неделю), чтобы получать информацию об актуальных событиях.

Около 32% граждан получают новости с YouTube (смотрят его постоянно или часто), на третьем месте Facebook — им часто пользуются 28% украинцев.

Телемарафон "Єдині новини" и чаты в Viber как источник информации постоянно или часто используют 25% украинцев.

При этом печатные медиа все больше теряют популярность — 84% опрошенных ответили, что никогда не читают газет и журналов для получения новостей. Также 75% респондентов никогда не получают информацию с радио, 69% — из региональных медиа в целом, а 67% — из региональных онлайн-медиа. Международные онлайн-медиа не читают и не смотрят 66% опрошенных.

Рейтинг источников информации по популярности среди Украинцев Фото: скриншот

Доверие к источникам информации в Украине

Опрос показал, что в целом украинцы мало доверяют медиа, и относительно больше верят в правдивость информации в Telegram-каналах (29%) и на YouTube (24%).

Доверие к международным и украинским онлайн-медиа составляет около 16%, а больше всего граждане Украины не верят телемарафону "Єдині новини": не доверяют или скорее не доверяют 39%, колеблются 24%, и еще 19% отметили, что им трудно ответить.

При этом почти 40% участников опроса ответили, что никогда не проверяют правдивость информации, а делают это всегда — 18%. Чаще проверяют информацию молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, украинцы с высшим образованием, военнослужащие и ветераны.

Результаты информационного теста показали, что 59% украинцев уязвимы к дезинформации в медиа.

Больше всего доверия украинцы проявляют к Telegram-каналам Фото: скриншот

Опрос проводился методом CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing — личные интервью с использованием планшета) среди 2 000 респондентов. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, за исключением временно оккупированных территорий. Выборка является репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения, а статистическая погрешность составляет не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

