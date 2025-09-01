Не телемарафон і не Facebook: опитування показало, звідки українці частіше отримують новини

Найпопулярнішим джерелом інформації в Україні є канали в Telegram, до них також українці виявляють найбільше довіри. На другому місці YouTube-канали, а найменше українців довіряють телемарафону "Єдині новини".

Соціологічна група "Рейтинг" (Rating Group) проводила дослідження споживання медіа серед українців на замовлення громадської організації "Львівський медіафорум" і International Media Support з 1 по 23 квітня 2025 року. Результати опитування щодо медіаспоживання, довіри до ЗМІ, інформаційної поведінки та боротьби з дезінформацією були опубліковані 1 вересня на сайті Rating Group.

Найпоширеніші джерела інформації: де українці читають новини

Понад половина опитаних (52%) відповіла, що читає Telegram-канали постійно або часто (близько 4-5 днів на тиждень), щоб отримувати інформацію про актуальні події.

Близько 32% громадян отримують новини з YouTube (дивляться його постійно або часто), на третьому місці Facebook — ним часто користуються 28% українців.

Телемарафон "Єдині новини" і чати у Viber як джерело інформації постійно або часто використовують 25% українців.

При цьому друковані медіа дедалі більше втрачають популярність — 84% опитаних відповіли, що ніколи не читають газет і журналів для отримання новин. Також 75% респондентів ніколи не отримують інформацію з радіо, 69% — з регіональних медіа загалом, а 67% — з регіональних онлайн-медіа. Міжнародні онлайн-медіа не читають і не дивляться 66% опитаних.

Довіра до джерел інформації в Україні

Опитування показало, що в цілому українці мало довіряють медіа, та відносно більше вірять у правдивість інформації в Telegram-каналах (29%) і на YouTube (24%).

Довіра до міжнародних і українських онлайн-медіа становить близько 16%, а найбільше громадяни України не вірять телемарафону "Єдині новини": не довіряють або скоріше не довіряють 39%, вагаються 24%, і ще 19% зазначили, що їм важко відповісти.

При цьому майже 40% учасників опитування відповіли, що ніколи не перевіряють правдивість інформації, а роблять це завжди — 18%. Частіше перевіряють інформацію молоді люди віком від 18 до 29 років, українці з вищою освітою, військовослужбовці та ветерани.

Результати інформаційного тесту показали, що 59% українців вразливі до дезінформації в медіа.

Опитування проводилося методом CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing — особисті інтерв'ю з використанням планшета) серед 2 000 респондентів. У ньому брали участь жителі України віком від 18 років в усіх областях, за винятком тимчасово окупованих територій. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю та типом поселення, а статистична похибка становить не більше за 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.

Нагадаємо, 20 серпня в Центрі протидії дезінформації розповідали, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейки про втрати ЗСУ у 1,7 млн осіб. За даними ЦПД, реальна цифра значно менша.

7 серпня були опубліковані результати опитування аналітичної організації Gallup, згідно з яким серед українців підтримка війни до перемоги знизилася. За "якнайшвидше" завершення війни шляхом мирних переговорів висловилися 69% опитаних.