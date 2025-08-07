Українці хочуть миру через переговори: підтримка війни до перемоги знизилася (інфографіка)

Переважна більшість українців наразі підтримує завершення війни шляхом переговорів — 69% висловилися за її "якнайшвидше" припинення, тоді як лише 24% виступають за продовження боротьби до перемоги. Це найнижчий рівень підтримки воєнного варіанту з початку повномасштабного вторгнення.

Related video

Згідно з новим опитуванням, проведеним аналітичною організацією Gallup, громадська думка в Україні кардинально змінилася. Якщо у 2022 році 73% респондентів підтримували ідею війни до перемоги, то у липні 2025 року такий підхід схвалюють лише 24%. Натомість 69% вважають, що війну слід завершити якомога швидше шляхом переговорів.

Падіння підтримки воєнних зусиль спостерігається в усіх регіонах і серед усіх вікових груп. Цей тренд посилився на тлі втоми від бойових дій, послаблення надії на швидку перемогу та зміни ставлення до міжнародних союзників.

Попри те що громадське несхвалення лідерства США зросло до 73% — порівняно з 66% підтримки у 2022 році — українці все ще бачать Вашингтон одним із ключових гравців у потенційних мирних переговорах. Такої ж думки дотримуються щодо Європейського Союзу (75% підтримують його участь) та Великої Британії (71%). Туреччина отримала нижчу підтримку — 55%.

Паралельно з цим громадська думка щодо євроатлантичної інтеграції також змінюється. У 2022–2023 роках більшість українців очікували на вступ до НАТО протягом наступного десятиліття (64–69%). Сьогодні таких лише 32%, тоді як 33% вважають, що Україна ніколи не стане членом Альянсу. Сподівання на вступ до ЄС також зменшилися: з 73% у 2022 році до 52% у 2025-му.

Українці не очікують швидкого завершення активних бойових дій. Лише 25% вірять, що це може статися протягом року, з них лише 5% вважають це "дуже ймовірним". Понад дві третини респондентів (68%) вважають, що війна триватиме щонайменше ще рік.

Нагадаємо, інститут Gallup є незалежною соціологічною організацією, яка з 1935 року проводить репрезентативні опитування громадської думки у всьому світі.

Методологія опитування

Опитування проведено Gallup з 1 по 14 липня 2025 року методом телефонного інтерв’ю серед дорослого населення. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та регіонами (без тимчасово окупованих територій). Статистична похибка — ±3,5%.

Як повідомляв Фокус, Зеленський майже вдвічі популярніший у США, ніж Трамп.

Німці не готові воювати з РФ: майже 60% опитаних не стали б захищати країну від нападника.