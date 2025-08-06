Зеленський майже вдвічі популярніший у США, ніж Трамп, — опитування (інфографіка)

Опитування американців показало, що новий Папа Римський, президент України та сенатор Берні Сандерсу викликають у них більше симпатії, ніж республіканець Дональд Трамп.

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З 14 видатних діячів найбільш позитивний імідж у США, як показало опитування, має Папа Лев XIV. 57% сприятливого ставлення й 11% несприятливого дали йому чистий показник у +46 балів. Про це 5 серпня повідомили в американській аналітичній компанії Gallup.

Президент Володимир Зеленський отримав рейтинг у +18 балів, а сенатор Берні Сандерсу — +11. При цьому лідер США Дональд Трамп отримав -16 балів, а його попередник Джо Байден — -11.

Рейтинг 13 діячів з опитування, проведеного у США Фото: Gallup

До президента Франції Еммануеля Макрона є приблизно однакове позитивне й негативне ставлення, а також значна частина респондентів не має чіткої думки щодо нього. Водночас рейтинги мільярдера Ілона Маска та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу — найнижчі, вони становлять -28 і -23 бали відповідно.

Окрім того, з січня рейтинги кількох нинішніх та колишніх чиновників адміністрації Трампа помітно знизились. Зокрема держсекретар США Марко Рубіо перейшов з +8 балів (41% сприятливого ставлення і 33% — несприятливого) у січні до -16 (31% і 47% відповідно) у липні. Маск раніше мав майже рівне співвідношення 43% до 47%, але тепер негативне сприйняття переважає позитивне майже вдвічі (61% проти 33%). В обох випадках діячі втратили 24 пункти свого рейтингу.

Дані про те, як змінювався рейтинг американських діячів у США Фото: Gallup

У The Telegraph уточнили, що в опитуванні, яке проходило з 7 по 21 липня, взяли участь 1002 респонденти. У виданні згадали, як Зеленського різко розкритикували під час зустрічі в Овальному кабінеті та звинуватили у невдячності.

Результати опитування підтвердили, що до Зеленського більш прихильні демократи, а до Трампа — республіканці. Однак загальний рейтинг свідчить про позитивніше ставлення американців до президента України, аніж до власного.

Дані рейтингу за розподілом на демократів та республіканців Фото: Gallup

Нагадаємо, вже 8 серпня добігає кінця термін "ультиматуму" президента США Дональда Трампа. У Financial Times з посиланням на джерела у Білому домі повідомили, що Кремль заплатить "високу ціну", якщо проігнорує мирну пропозицію.

5 серпня президент України Володимир Зеленський провів з Трампом телефонну розмову. Серед іншого лідери обговорили санкції проти Росії.