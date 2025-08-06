Зеленский почти вдвое популярнее в США, чем Трамп, — опрос (инфографика)

Опрос американцев показал, что новый Папа Римский, президент Украины и сенатор Берни Сандерс вызывают у них больше симпатии, чем республиканец Дональд Трамп.

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Из 14 выдающихся деятелей наиболее положительный имидж в США, как показал опрос, имеет Папа Лев XIV. 57% благоприятного отношения и 11% неблагоприятного дали ему чистый показатель в +46 баллов. Об этом 5 августа сообщили в американской аналитической компании Gallup.

Президент Владимир Зеленский получил рейтинг в +18 баллов, а сенатор Берни Сандерсу — +11. При этом лидер США Дональд Трамп получил -16 баллов, а его предшественник Джо Байден — -11.

Рейтинг 13 деятелей из опроса, проведенного в США Фото: Gallup

К президенту Франции Эммануэлю Макрону есть примерно одинаковое положительное и отрицательное отношение, а также значительная часть респондентов не имеет четкого мнения о нем. В то же время рейтинги миллиардера Илона Маска и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху — самые низкие, они составляют -28 и -23 балла соответственно.

Кроме того, с января рейтинги нескольких нынешних и бывших чиновников администрации Трампа заметно снизились. В частности госсекретарь США Марко Рубио перешел с +8 баллов (41% благоприятного отношения и 33% — неблагоприятного) в январе до -16 (31% и 47% соответственно) в июле. Маск ранее имел почти равное соотношение 43% к 47%, но теперь негативное восприятие преобладает положительное почти вдвое (61% против 33%). В обоих случаях деятели потеряли 24 пункта своего рейтинга.

Данные о том, как менялся рейтинг американских деятелей в США Фото: Gallup

В The Telegraph уточнили, что в опросе, который проходил с 7 по 21 июля, приняли участие 1002 респондента. В издании вспомнили, как Зеленского резко раскритиковали во время встречи в Овальном кабинете и обвинили в неблагодарности.

Результаты опроса подтвердили, что к Зеленскому более благосклонны демократы, а к Трампу — республиканцы. Однако общий рейтинг свидетельствует о более позитивном отношении американцев к президенту Украины, чем к собственному.

Данные рейтинга по распределению на демократов и республиканцев Фото: Gallup

Напомним, уже 8 августа подходит к концу срок "ультиматума" президента США Дональда Трампа. В Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что Кремль заплатит "высокую цену", если проигнорирует мирное предложение.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор. Среди прочего лидеры обсудили санкции против России.