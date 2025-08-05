Санкции, прекращение войны и удары россиян по Киеву: Зеленский провел разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили российские удары по Киеву, антироссийские санкции и совместные европейские решения, которые могут помочь защитить Украину.

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В своем Telegram-канале украинский президент отметил, что обсудил с американским коллегой также двустороннее оборонное взаимодействие стран. Зеленский назвал разговор продуктивным и отметил, что его ключевой темой было прекращение войны в Украине.

"Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", — отметил Владимир Зеленский.

Разговор Зеленского и Трампа: о чем говорили президенты

По словам президента Украины, в разговоре с президентом США были скоординированы позиции стран. Зеленский и Трамп обменялись оценками ситуации в Украине и усиления жестокости ударов россиян.

"Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам", — сказал украинский лидер.

Кроме того, главы государств обсудили санкции против России. По словам Зеленского, Москва учитывает перспективы ужесточения санкций США, и решимость Трампа "может многое изменить".

Также говорили о продолжении взаимодействия со странами Североатлантического альянса (НАТО) и в частности об уже принятых решениях Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании о поставках Украине американского оружия на более чем миллиард долларов.

В рамках двустороннего взаимодействия Киева с Вашингтоном президенты обсудили проект соглашения на $10-30 млрд, по которому США будут покупать дроны в Украине

"Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть", — сказал Зеленский, поблагодарив президента США и каждого американца, который поддерживает защиту украинских жизней.

Напомним, в интервью 5 августа Дональд Трамп заявил, что заставит президента РФ Владимира Путина остановить войну в Украине с помощью снижения стоимости на энергоносители. По его словам, российская экономика не выдержит удешевления нефти еще на 10 долларов за баррель.

2 августа Трамп заявлял, что США "полностью готовы" к ядерному противостоянию с РФ в случае необходимости. Так он ответил на угрозы ядерным оружием от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.