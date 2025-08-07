Украинцы хотят мира через переговоры: поддержка войны до победы снизилась (инфографика)

Подавляющее большинство украинцев пока поддерживает завершение войны путем переговоров — 69% высказались за ее "скорейшее" прекращение, тогда как только 24% выступают за продолжение борьбы до победы. Это самый низкий уровень поддержки военного варианта с начала полномасштабного вторжения.

Related video

Согласно новому опросу, проведенному аналитической организацией Gallup, общественное мнение в Украине кардинально изменилось. Если в 2022 году 73% респондентов поддерживали идею войны до победы, то в июле 2025 года такой подход одобряют лишь 24%. Зато 69% считают, что войну следует завершить как можно скорее путем переговоров.

Падение поддержки военных усилий наблюдается во всех регионах и среди всех возрастных групп. Этот тренд усилился на фоне усталости от боевых действий, ослабления надежды на быструю победу и изменения отношения к международным союзникам.

Несмотря на то что общественное неодобрение лидерства США выросло до 73% — по сравнению с 66% поддержки в 2022 году — украинцы все еще видят Вашингтон одним из ключевых игроков в потенциальных мирных переговорах. Такого же мнения придерживаются относительно Европейского Союза (75% поддерживают его участие) и Великобритании (71%). Турция получила более низкую поддержку — 55%.

Параллельно с этим общественное мнение относительно евроатлантической интеграции также меняется. В 2022-2023 годах большинство украинцев ожидали вступления в НАТО в течение следующего десятилетия (64-69%). Сегодня таких только 32%, тогда как 33% считают, что Украина никогда не станет членом Альянса. Надежды на вступление в ЕС также уменьшились: с 73% в 2022 году до 52% в 2025-м.

Украинцы не ожидают быстрого завершения активных боевых действий. Только 25% верят, что это может произойти в течение года, из них только 5% считают это "очень вероятным". Более двух третей респондентов (68%) считают, что война продлится как минимум еще год.

Напомним, институт Gallup является независимой социологической организацией, которая с 1935 года проводит репрезентативные опросы общественного мнения во всем мире.

Методология опроса

Опрос проведен Gallup с 1 по 14 июля 2025 года методом телефонного интервью среди взрослого населения. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и регионам (без временно оккупированных территорий). Статистическая погрешность — ±3,5%.

Как сообщал Фокус, Зеленский почти вдвое популярнее в США, чем Трамп.

Немцы не готовы воевать с РФ: почти 60% опрошенных не стали бы защищать страну от нападающего.