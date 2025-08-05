Немцы не готовы воевать с РФ: почти 60% опрошенных не стали бы защищать страну от захватчика, — СМИ

Опросы показали, что в случае нападения РФ на Германию почти две трети немцев не готовы воевать за свою страну. "Вероятно" или "точно" не хотят защищать Германию от захватчиков 59% респондентов.

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Британская газета The Telegraph со ссылкой на опрос для немецкой телекомпании RND сообщает, что "точно" готовы взять в руки оружие для защиты страны от нападающих лишь 16% немцев. "Вероятно" станут на защиту Германии 22% опрошенных.

По словам журналистов, результаты опроса бьют по планам правительства Фридриха Мерца по перевооружению. Министр обороны Германии Борис Писториус в июле обнародовал планы по ежегодному набору в Вооруженные силы Федеративной Республики Германии (Бундесвера) 40 000 молодых людей до 2031 года. По этой схеме планируется отправлять всем мужчинам по достижении 18 лет обязательных для заполнения анкет, после чего могут быть проведены медицинские осмотры для проверки пригодности для службы.

Германия готовится к потенциальному нападению РФ на НАТО

По словам представителей Бундесвера, к 2035 году планируется увеличить численность немецкой армии со 182 000 до 260 000 военнослужащих, а резервные силы — с 60 000 до 200 000 человек.

Журналисты напомнили, что в Германии была отменена воинская обязанность в 2011 году, однако полномасштабное вторжение России в Украину побудило Берлин переосмыслить вопрос безопасности.

После победы на выборах в феврале новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "Германия вернулась", и пообещал противостоять захватническим действиям президента РФ Владимира Путина. Он ввел исторические реформы долгового законодательства, которые позволили потенциально неограниченные расходы из государственного бюджета на оборону на проекты стоимостью более 1% валового внутреннего продукта, а также создал специальный инфраструктурный фонд на сумму 500 млрд евро для восстановления дорожной и железнодорожной сети Германии. Поскольку немецкие пути будут служить транзитной зоной для переброски войск союзников на восточный фронт, этот фонд входит в более широкое планирование безопасности Североатлантического альянса (НАТО) на случай потенциальной войны с Россией.

Германия лидирует среди стран НАТО по проценту ВВП, выделенным в 2024 году для взноса в Альянс Фото: The Telegraph

Авторы материала отмечают, что не только Германия в Европе испытывает трудности с набором новобранцев. Аналогичный опрос в Италии выявил, что защищать страну от нападающих готовы лишь 16% граждан, несмотря на то, что за последние 10 лет расходы на оборону выросли на 46%.

Напомним, 5 августа СМИ писали, что на фоне совместных учений РФ и Беларуси Германия перебросила истребители в Польшу. Пять самолетов Eurofighter EF-2000 Typhoon будут размещены на 23-й тактической авиабазе в городе Минск-Мазовецки в 160 км от границы Украины в рамках укрепления коллективной обороны НАТО.

Информационное агентство Reuters 30 июля писало, что Германия сделала крупнейший военный заказ для Бундесвера, в который войдут истребители Eurofighter, бронетранспортеры Boxer и бронемашины пехоты Patria.