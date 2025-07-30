20 самолетов, тысячи бронемашин: Германия сделала самый большой военный заказ — Reuters

Правительство Германии планирует осуществить самые масштабные закупки оружия для Бундесвера. Европейские производители получат заказы на истребители Eurofighter, бронетранспортеры Boxer и бронемашины пехоты Patria.

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Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц превратит немецкую армию в самую сильную в Европе, говорится в статье Reuters. Благодаря закупке оружия эта страна сможет защитить Запад в условиях, когда США уменьшают гарантии безопасности, написало медиа. Кроме того, заказы на более чем 20 млрд евро получают именно европейские компании.

Медиа написало о новом оружии для Германии, поговорив с двумя анонимными источниками. Источники сообщили о масштабных закупках различных видов оружия, а Reuters оценило, какова стоимость заказа.

Согласно данным Reuters правительство Мерца закажет для Бундесвера:

истребители 4-го поколения Eurofighter — 20 единиц, консорциум Eurofighter GmbH (с офисом в Германии) получит, ориентировочно, 4-5 млрд евро;

бронетранспортеры Boxer — около 3 тыс. ед., немецкие заводы KNDS и Rheinmetall получат около 10 млрд евро;

бронемашины пехоты Patria — около 3,5 тыс. ед., финская компания Patria Plc будет иметь около 5 млрд евро;

системы ПВО IRIS-T — количество и стоимость неизвестна;

платформы ПВО SkyRanger — количество и стоимость неизвестны.

Источники Reuters также отметили, что поставки Boxer и Patria состоится в течение 10 лет. Медиа напомнило, что в 2016 году Германия увеличит военный бюджет до 83 млрд евро (на 20 млрд больше, чем в 2025) и пообещала к 2029 году поднять расходы на оборону до 3,5% (в соответствии с требованиями НАТО).

Оружие Германии — детали

Отметим, в июле Фокус писал о том, какое оружие Германии больше всего интересует ВСУ. Как выяснили источники Bild, украинское командование направило запрос на четыре системы ПВО IRIS-T, зенитные ракеты для IRIS-T (2 тыс. шт.) и для САУ "Гепард" (200 тыс. шт.), бронемашины различного типа (около 1,3 тыс.), средства РЭБ (около 1 тыс.) и др. При этом аналитики German Aid to Ukraine отметили, что по системам IRIS-T, вероятно, есть реальная договоренность, поскольку в мае стало известно о соглашении с компанией-производителем Diehl Defence на сумму 2,2 млрд евро.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о договоренности с США о предоставлении Украине ЗРК Patriot. Политик заявил, что речь идет пять систем, о которых он общался с главой Пентагона.

Напоминаем, весной 2025 года агентство Reuters сообщило, что арсеналы Германии вскоре пополнятся новым высокоточным оружием, над которым работают совместно с Великобританией.