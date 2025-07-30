20 літаків, тисячі бронемашин: Німеччина зробила найбільше військове замовлення — Reuters

Уряд Німеччини планує здійснити наймасштабніші закупівлі зброї для Бундесверу. Європейські виробники отримають замовлення на винищувачі Eurofighter, бронетранспортери Boxer та бронемашини піхоти Patria.

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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перетворить німецьку армію у найсильнішу у Європі, ідеться у статті Reuters. Завдяки закупівлі зброї ця країна зможе захистити Захід в умовах, коли США зменшують гарантії безпеки, написало медіа. Крім того, замовлення на понад 20 млрд євро отримують саме європейські компанії.

Медіа написало про нову зброю для Німеччини, порозмовлявши з двома анонімними джерелами. Джерела повідомили про масштабні закупівлі різних видів зброї, а Reuters оцінило, яка вартість замовлення.

Згідно з даними Reuters уряд Мерца замовить для Бундесверу:

винищувачі 4-го покоління Eurofighter — 20 одиниць, консорціум Eurofighter GmbH (з офісом у Німеччині) отримає, орієнтовно, 4-5 млрд євро;

бронетранспортери Boxer — близько 3 тис. од., німецькі заводи KNDS та Rheinmetall матимуть близько 10 млрд євро;

бронемашини піхоти Patria — близько 3,5 тис. од., фінська компанія Patria Plc матиме близько 5 млрд євро;

системи ППО IRIS-T — кількість та вартість невідома;

платформи ППО SkyRanger — кількість та вартість невідома.

Джерела Reuters також зауважили, що постачання Boxer та Patria відбудеться протягом 10 років. Медіа нагадало, що у 2016 році Німеччина збільшить військовий бюджет до 83 млрд євро (на 20 млрд більше, ніж у 2025) та пообіцяла до 2029 року підняти витрати на оборону до 3,5% (відповідно до вимог НАТО).

Зброя Німеччини — деталі

Зазначимо, у липні Фокус писав про те, яка зброя Німеччини найбільше цікавить ЗСУ. Як з'ясували джерела Bild, українське командування надіслало запит на чотири системи ППО IRIS-T, зенітні ракети для IRIS-T (2 тис. шт.) та для САУ "Гепард" (200 тис. шт.), бронемашини різного типу (близько 1,3 тис.), засоби РЕБ (близько 1 тис.) та ін. При цьому аналітики German Aid to Ukraine зауважили, що по системах IRIS-T, ймовірно, є реальна домовленість, оскільки у травні стало відомо про угоду з компанією-виробником Diehl Defence на суму 2,2 млрд євро.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про домовленість з США щодо надання Україні ЗРК Patriot. Політик заявив, що ідеться п'ять систем, про які він спілкувався з главою Пентагону.

Нагадуємо, весною 2025 року агентство Reuters повідомило, що арсенали Німеччини незабаром поповняться новою високоточною зброєю, над якою працюють спільно з Великою Британією.