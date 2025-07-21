Україна отримає п'ять систем Patriot якмога швидше: Німеччина та США домовились

Україна отримає п’ять батарей протиповітряної оборони Patriot. Домовленість була досягнута під час зустрічі міністрів оборони США та Німеччини, а передача відбудеться в рамках термінової допомоги.

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Як повідомляє Reuters, про передачу озброєння Україні повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси. Крім того, я погоджуюся з Пітом Хегсетом, з яким я зустрівся під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня, що Німеччина сприятиме якомога швидше постачанню п’яти терміново необхідних систем Patriot", – сказав міністр, відкриваючи зустріч у форматі Рамштайн.

Виступаючи у Вашингтоні, Пісторіус заявив, що переговори продовжаться на робочому рівні для остаточного узгодження деталей, зокрема кількості пускових установок і ракет, які можуть бути включені до угоди.

Як повідомляв Фокус, нещодавно США відтермінували постачання систем Patriot Швейцаріі через Україну.

Найвище військове командування Північноатлантичного альянсу оголосило про прискорену підготовку до розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України. Рішення ухвалене на тлі загрози, що зростає з боку РФ.

Координацією допомоги Україні щодо систем Patriot займатиметься спеціальна місія Альянсу з підтримки та навчання, яка працює в Німеччині.

Одна з найсучасніших модифікацій ракет Patriot, версія PAC3 MSE, здатна вражати цілі на великій відстані.