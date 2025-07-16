Закупівля систем Patriot для України: які країни ЄС відмовилися фінансувати поставки зі США

Координацією допомоги Україні займатиметься спеціальна місія Альянсу з підтримки та навчання, яка працює в Німеччині. Втім, ініціатива США викликала серйозне розділення всередині НАТО.

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Водночас є низка країн, які не поспішають відкривати свої карти та ставлять під сумнів готовність підтримати таку ініціативу. Як повідомляє Reuters, під час зустрічі в Овальному кабінеті прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте згадав 6 країн, які вже погодилися долучитися до схеми фінансування постачання.

Patriot для України — які країни ЄС підтримують пропозицію Дональда Трампа?

Йдеться про Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду. Саме ці держави заявили про готовність частково покрити витрати на закупівлю озброєння для України. Водночас навіть серед найближчих союзників США немає повного розуміння деталей пропозиції. Як визнають дипломати, більшість з них дізналися про план Дональда Трампа практично в реальному часі – після офіційного оголошення.

"У мене чітке відчуття, що нікого заздалегідь не проінформували про точні деталі, і я також підозрюю, що всередині адміністрації вони лише зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", – прокоментував ситуацію один із європейських послів.

Колишній посол США в Альянсі Курт Волкер вважає, що адміністрація Трампа через цю ініціативу намагається збалансувати допомогу Україні з політичними реаліями всередині Республіканської партії. За його прогнозами, Україна може отримати до 12-13 батарей Patriot, але процес передачі може затягнутися на рік.

Окрім цього, представник НАТО підтвердив, що координацією допомоги Україні займатиметься спеціальна місія Альянсу з підтримки та навчання, яка працює в Німеччині. Як відомо, цей центр відповідатиме за організацію подальших поставок техніки та озброєння.

Франція, Італія та Угорщина — чому країни ЄС виступають проти закупівлі зброї для України?

Втім, ініціатива США викликала серйозне розділення всередині НАТО. Деякі країни навіть відкрито заявили, що не готові брати участь у фінансуванні закупівлі американської зброї для України.

Зокрема, Італія офіційно повідомила, що не планує купувати озброєння у Сполучених Штатів. Як пише італійське видання "La Stampa", головними причинами такого рішення стали фінансові обмеження та технологічна несумісність американської техніки з італійськими системами.

За словами джерел в уряді, Рим зосередиться на логістиці доставки озброєнь, які надають інші країни. При цьому Італія продовжить реалізовувати власні військові закупівлі – але тільки у межах запланованої раніше програми придбання літаків F-35, які має отримати у найближчі роки.

Також не підтримала ініціативу — Франція. Париж традиційно виступає за зміцнення європейської оборонної промисловості та не хоче купувати зброю за кордоном.

Як повідомляє Politico, президент Еммануель Макрон вважає, що купівля американської зброї суперечить стратегічним інтересам ЄС, адже ослаблює власну промислову базу. До того ж французький уряд змушений скорочувати витрати та боротися з бюджетним дефіцитом, що також стало аргументом проти долучення до спільних закупівель.

Подібну позицію, зайняла й Угорщина, про це пишуть місцеві медіа. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що "угорські гроші, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України". За його словами, Будапешт не бачить у постачаннях зброї шляху до миру і закликає до переговорів замість підтримки військових рішень.

"І я дуже сподіваюся, що Дональд Трамп не відмовиться від своїх мирних зусиль. З цього погляду, ми повинні назвати підбадьорливою новиною те, що мої американські та російські колеги провели особисті консультації майже годину минулого тижня, що є добрим знаком", — зауважив Петер Сійярто.

Ще одна група країн зайняла обережну позицію. Наприклад, Іспанія та Греція поки уникають відкритих заяв, але не поспішають надавати Києву системи Patriot, які в них є на озброєнні. Офіційно ці країни пояснюють свою обережність необхідністю забезпечувати власну оборону та виконувати зобов’язання в межах НАТО.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп оголосив, що США та їхні союзники по НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні, згідно з якою американське озброєння буде відправлено Києву, але заплатять за нього країни Альянсу.

Раніше Фокус писав, що американські посадовці наразі продовжують аналізувати перелік озброєнь, які Україна хотіла б отримати від країн НАТО після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Європою щодо постачання оборонної техніки Києву.