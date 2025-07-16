Закупка систем Patriot для Украины: какие страны ЕС отказались финансировать поставки из США

Координацией помощи Украине будет заниматься специальная миссия Альянса по поддержке и обучению, которая работает в Германии. Впрочем, инициатива США вызвала серьезное разделение внутри НАТО.

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В то же время есть ряд стран, которые не спешат открывать свои карты и ставят под сомнение готовность поддержать такую инициативу. Как сообщает Reuters, во время встречи в Овальном кабинете премьер-министр Нидерландов Марк Рютте упомянул 6 стран, которые уже согласились присоединиться к схеме финансирования поставок.

Patriot для Украины — какие страны ЕС поддерживают предложение Дональда Трампа?

Речь идет о Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах и Канаде. Именно эти государства заявили о готовности частично покрыть расходы на закупку вооружения для Украины. В то же время даже среди ближайших союзников США нет полного понимания деталей предложения. Как признают дипломаты, большинство из них узнали о плане Дональда Трампа практически в реальном времени — после официального объявления.

"У меня четкое ощущение, что никого заранее не проинформировали о точных деталях, и я также подозреваю, что внутри администрации они только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", — прокомментировал ситуацию один из европейских послов.

Бывший посол США в Альянсе Курт Волкер считает, что администрация Трампа через эту инициативу пытается сбалансировать помощь Украине с политическими реалиями внутри Республиканской партии. По его прогнозам, Украина может получить до 12-13 батарей Patriot, но процесс передачи может затянуться на год.

Кроме этого, представитель НАТО подтвердил, что координацией помощи Украине будет заниматься специальная миссия Альянса по поддержке и обучению, которая работает в Германии. Как известно, этот центр будет отвечать за организацию дальнейших поставок техники и вооружения.

Франция, Италия и Венгрия — почему страны ЕС выступают против закупки оружия для Украины?

Впрочем, инициатива США вызвала серьезное разделение внутри НАТО. Некоторые страны даже открыто заявили, что не готовы участвовать в финансировании закупки американского оружия для Украины.

В частности, Италия официально сообщила, что не планирует покупать вооружение у Соединенных Штатов. Как пишет итальянское издание "La Stampa", главными причинами такого решения стали финансовые ограничения и технологическая несовместимость американской техники с итальянскими системами.

По словам источников в правительстве, Рим сосредоточится на логистике доставки вооружений, которые предоставляют другие страны. При этом Италия продолжит реализовывать собственные военные закупки — но только в рамках запланированной ранее программы приобретения самолетов F-35, которые должна получить в ближайшие годы.

Также не поддержала инициативу — Франция. Париж традиционно выступает за укрепление европейской оборонной промышленности и не хочет покупать оружие за рубежом.

Как сообщает Politico, президент Эммануэль Макрон считает, что покупка американского оружия противоречит стратегическим интересам ЕС, ведь ослабляет собственную промышленную базу. К тому же французское правительство вынуждено сокращать расходы и бороться с бюджетным дефицитом, что также стало аргументом против присоединения к совместным закупкам.

Подобную позицию заняла и Венгрия, об этом пишут местные медиа. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что "венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не попадут в Украину". По его словам, Будапешт не видит в поставках оружия пути к миру и призывает к переговорам вместо поддержки военных решений.

"И я очень надеюсь, что Дональд Трамп не откажется от своих мирных усилий. С этой точки зрения, мы должны назвать ободряющей новостью то, что мои американские и российские коллеги провели личные консультации почти час на прошлой неделе, что является хорошим знаком", — отметил Петер Сийярто.

Еще одна группа стран заняла осторожную позицию. Например, Испания и Греция пока избегают открытых заявлений, но не спешат предоставлять Киеву системы Patriot, которые у них есть на вооружении. Официально эти страны объясняют свою осторожность необходимостью обеспечивать собственную оборону и выполнять обязательства в рамках НАТО.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил, что США и их союзники по НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, согласно которому американское вооружение будет отправлено Киеву, но заплатят за него страны Альянса.

Ранее Фокус писал, что американские чиновники сейчас продолжают анализировать перечень вооружений, которые Украина хотела бы получить от стран НАТО после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Европой о поставках оборонной техники Киеву.