США еще не решили, какое оружие получит Украина, — Associated Press

Американские чиновники заявляют, что они все еще изучают список пожеланий Украины относительно вооружений, которые она хотела бы получить от членов НАТО после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Европой о поставках Киеву оборонительных вооружений.

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Запросы Украины на вооружение примерно такие же, как и с начала российского вторжения более трех лет назад, пишет Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По словам чиновников, Украина прежде всего нуждается в средствах противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot и современные высокоточные ударные системы, ракеты большой дальности, известные как ATACMS, и ракеты "земля-воздух" малой и средней дальности, известные как NASAMS, а также различные виды артиллерии.

Согласно условиям очень приблизительного соглашения, обрисованного президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля, члены НАТО предоставят Украине оружие на миллиарды долларов, а затем закупят замену.

В то же время, по словам одного из собеседников, производство некоторых крупных боеприпасов, в частности ракет для Patriot, может занять до пяти лет, в то время как 155-мм артиллерийские снаряды могут быть произведены в короткие сроки.

Напомним, 15 июля Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM.

Фокус также писал о том, что Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов".