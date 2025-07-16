США ще не вирішили, яку зброю отримає Україна, — Associated Press

Американські чиновники заявляють, що вони все ще вивчають список побажань України щодо озброєнь, які вона хотіла б отримати від членів НАТО після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з Європою про постачання Києву оборонних озброєнь.

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Запити України на озброєння приблизно такі ж, як і від початку російського вторгнення понад три роки тому, пише Associated Press з посиланням на власні джерела.

За словами посадовців, Україна насамперед потребує засобів протиповітряної оборони, такі як ракети Patriot і сучасні високоточні ударні системи, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, і ракети "земля-повітря" малої і середньої дальності, відомі як NASAMS, а також різноманітні види артилерії.

Згідно з умовами дуже приблизної угоди, змальованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня, члени НАТО нададуть Україні зброю на мільярди доларів, а потім закуплять заміну.

Водночас, за словами одного зі співрозмовників, виробництво деяких великих боєприпасів, зокрема ракет для Patriot, може зайняти до п'яти років, у той час, як 155-мм артилерійські снаряди можуть бути зроблені в короткі терміни.

Нагадаємо, 15 липня Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Україні далекобійні ракети JASSM.

Фокус також писав про те, що Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів".