Наказ – якнайшвидше: НАТО оперативно розмістить додаткові комплекси Patriot в Україні

Найвище військове командування Північноатлантичного альянсу оголосило про прискорену підготовку до розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України. Рішення ухвалене на тлі зростаючої загрози з боку РФ.

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Як повідомив командувач Європейського командування США та головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Алексус Грінкевич під час конференції у німецькому місті Вісбаден, альянс отримав наказ: "діяти максимально швидко". Його заяву передає Ntv.de.

"Наказ – діяти якомога швидше", – наголосив Грінкевич.

Він також уточнив, що процес розгортання систем ППО ведеться у тісній координації з Німеччиною.

За словами речника Міністерства оборони Німеччини, "ключові домовленості мають бути досягнуті вже в понеділок" – під час чергової зустрічі міжнародної контактної групи на підтримку України (у форматі "Рамштайн").

Як нагадує Ntv.de, президент США Дональд Трамп у своїй нещодавній заяві підтвердив, що перші батареї Patriot вже вирушили з Німеччини до України.

"Вони йдуть з Німеччини", – сказав Трамп у вівторок, не надавши додаткових пояснень.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп оголосив, що США та їхні союзники по НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні, згідно з якою американське озброєння буде відправлено Києву, але заплатять за нього країни Альянсу.

Очікується, що нові постачання ППО зміцнять захист українських міст та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в умовах ймовірного нового наступу РФ восени.

Як повідомляв Фокус, НАТО проведе зустріч країн, у яких є зенітно-ракетні комплекси Patriot для допомоги Україні. І це станеться вже наступного тижня.

Раніше Фокус писав, що американські посадовці наразі продовжують аналізувати перелік озброєнь, які Україна хотіла б отримати від країн НАТО після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Європою щодо постачання оборонної техніки Києву.

Координацією допомоги Україні щодо систем Patriot займатиметься спеціальна місія Альянсу з підтримки та навчання, яка працює в Німеччині.